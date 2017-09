Herr Koch, es gibt nochmals mehr leere Wohnungen. Wieso das?

Alexander Koch: Bei selbstbewohntem Eigentum gab es kaum einen Anstieg. Es sind vor allem Mietwohnungen, die vermehrt leer stehen. Institutionelle Investoren, Pensionskassen etwa, haben einen Anlagenotstand, die Renditen von Mietwohnungen erscheinen vergleichsweise sehr attraktiv. Doch hat die Zuwanderung nachgelassen, sodass es weniger Mietwohnungen braucht.

Wird dieser Trend anhalten?

Davon gehen wir aus. Der Anlagenotstand hält an. Es sind nach wie vor viele Bauprojekte in Vorbereitung, was man anhand der weiterhin erhöhten Baubewilligungen sieht.