Online-Shoppen mit gutem Gewissen: Digitec Galaxus bietet CO2-Kompensation an

(dpo) Mit einem freiwilligen Beitrag beim Checkout können die Kunden von Digitec Galaxus mittels CO 2 -Zertifikaten Klimaschutzprojekte unterstützen. Das gab der Onlinehändler am Donnerstag bekannt. «Immer mehr Menschen wollen etwas fürs Klima zu tun – auch beim Konsum», lässt sich Konzernchef Florian Teuteberg in der Mitteilung zitieren.

Die Höhe des Beitrags hängt vom jeweiligen Produkt ab. Sind die Produkte im Einkaufskorb, wird ersichtlich, wie viele CO 2 -Emmissionen der Kauf verursache. Wer die Einkäufe neutralisieren möchte, kann dies im Checkout tun, heisst es in der Mitteilung. Das Berechnungsmodell habe Digitec Galaxus mit dem Klimalösungsanbieter South Pole entwickelt. Es berücksichtige die gesamte Wertschöpfungskette, von der Gewinnung der Rohstoffe, über die Produktion bis zur Lieferung zu der Kundschaft, heisst es weiter. Nicht berücksichtigt werden hingegen die Verwendung sowie die Entsorgung der Produkte.