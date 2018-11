Osaka wird die Weltausstellung unter dem Motto "Designing Future Society for Our Lives" (auf Deutsch: Eine Zukunftsgesellschaft für unser Leben gestalten) ausrichten, wie es in einer Mitteilung hiess Bereits 1970 fand die Expo in Osaka statt. Die nächste Weltausstellung soll 2020 in Dubai zum Thema "Connecting Minds, Creating the Future" organisiert werden.

Das Internationale Expo-Ausstellungsbüro unterscheidet zwischen einer grösseren "World Expo" und einer kleineren "International Expo". Eine grosse Expo findet alle fünf Jahre statt und dauert sechs Monate. Die Teilnehmer bauen dafür ihre eigenen Pavillons. Die letzte grosse Expo fand 2015 in Mailand statt.