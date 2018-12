Herr Grübel, Sie wurden im November 75 Jahre alt, aber das Börsenfieber scheint Sie immer noch zu schütteln. Oswald Grübel: Ach was. Fiebrig war ich in der Jugend. In meinem Alter nimmt man die Dinge gelassener. Aber es stimmt schon, ich bin immer noch jeden Tag begierig darauf, zu wissen, was los ist. Ich bin in den Märkten drin. Ich bin umgeben von Geräten, die mir in jeder Sekunde zeigen, was sich auf den Börsen dieser Welt bewegt. Was mich am meisten fasziniert, ist das Verhalten der Menschen – quasi die Psychologie der Märkte. Was meinen Sie damit? Im Moment scheint man zum Beispiel zu glauben, die Börsen können nur noch runtergehen. Vor ein paar Monaten herrschte noch blinde Zuversicht. Überrascht Sie das? Abrupte Stimmungsumschwünge an der Börse sind doch normal. Stimmt. Aber diesmal hat es sehr lange gedauert, bis der Markt gedreht hat, obwohl man schon lange wusste, dass er überkauft war.

Oswald Grübel Der in Deutschland geborene Grübel ist vor allem als Chef der beiden Grossbanken Credit Suisse (CS) und UBS bekannt. Der CS stand er zwischen 2002 und 2007 vor, dann wurde er pensioniert. Als die UBS nahe am Abgrund stand, holte ihn die Bank 2009 aus der Pension zurück. Im September 2011 trat er zurück, nachdem ein Händler in London 2,3 Milliarden Franken in den Sand gesetzt hatte. Der 75-Jährige ist verheiratet und Vater einer Tochter. (CHM)

Werden die Börsen noch stärker sinken? Das ist möglich. Wenn man sich die langfristige Trendlinie der Hausse seit 2009 anschaut, dann liegen wird jetzt noch etwa 10 Prozent darüber. So viel könnte der Markt schon noch korrigieren, obwohl er im Moment für eine technische Gegenbewegung reif wäre. Jetzt klingen Sie mehr wie ein Charttechniker als wie ein Marktpsychologe. Beides ist wichtig, aber die Ursachenanalyse für die ständigen Über- und Untertreibungen der Märkte ist spannender als das Kurvenlesen. Was sind denn diese Ursachen? Die Ursachen ändern sich im Lauf der Jahre ständig. Diesmal ist ein Faktor die immense Zunahme von Investitionen in börsengehandelte Anlagefonds, die sogenannten Exchange Traded Funds (ETF). Die Produkte sind in den vergangenen Jahren sehr beliebt geworden. Ihre Kosten sind viel geringer als jene der klassischen Anlage, und sie haben für den Anleger auch grossen praktischen Nutzen: Mit einer einzigen ETF-Anlage kann man ganze Märkte, Regionen oder auch Branchen abbilden. Sie eignen sich also als Instrumente zur Risikostreuung. Zu Beginn der Finanzkrise belief sich das weltweite Anlagevolumen in ETF auf etwa 700 Milliarden Dollar, inzwischen sind es vier Billionen Dollar. Was hat dieser Boom ausgelöst? Diese Vervielfachung war ausschlaggebend dafür, dass die Börsenkurse während fast zehn Jahren mit ungewöhnlich geringen Schwankungen steigen konnten. Jetzt sieht man, dass sie auch in der Abwärtsbewegung eine stark beschleunigende Wirkung entfalten. Aber auch US-Präsident Donald Trump und die amerikanische Notenbank Fed mit ihren Zinsaussichten spielen eine Rolle. Zudem beschleunigt der elektronische Handel die kurzfristigen Trends.

«Der Abschwung ist viel weiter gegangen, als viele geglaubt haben.»

Warum beschleunigen ETF den Abwärtstrend? Jetzt, wo viele Investoren dem Aktienmarkt nicht mehr trauen und die Fonds verkaufen, sind diese gezwungen, die zugrundliegenden Aktien auf den Markt zu werfen, und zwar ungeachtet der individuellen Unterschiede in der Qualität der Titel. Das ist aber keine neue Erkenntnis. Nein, die Erkenntnis an sich ist nicht neu. Aber bis zum vergangenen Oktober konnte man nur vermuten, welchen Effekt die ETF in einer Korrektur auf den Markt haben würden. Nun lässt sich dies zum ersten Mal konkret beobachten. Der Abschwung ist viel weiter gegangen, als viele geglaubt haben. Wie gesagt, er kann auch noch ein gutes Stück weitergehen. Solche Schwankungen bringen alle durcheinander, die den Markt unter fundamentalen oder technischen Aspekten bewerten. Aber sie bieten auch fantastische Kaufgelegenheiten, mit denen man viel Geld verdienen kann. Wo sehen Sie diese fantastischen Kaufgelegenheiten? Ich bin kein grosser Freund von Börsentipps. Aber schauen Sie sich das Börsentableau selber an. Es gibt Aktien solider Unternehmen, mit denen Sie allein mit der Dividende fünf Prozent Jahresrendite erzielen können. Aber man muss halt den Mut haben, selbst zu denken, und nicht einfach das zu glauben, was alle anderen sagen. Was sagen denn die «anderen»? Seit Oktober nimmt der Pessimismus zu. Man hat Angst, dass es 2019 wenig oder kein Wachstum mehr gibt. Die Ökonomen nehmen ihre Prognosen runter, aber es gibt keine wirklich zwingenden Erklärungen dafür. Beliebt ist in Europa das Argument, Donald Trump und seine Politik seien schuld. Das ist etwas einfach. Und die vielen Schulden? Das könnte eine Erklärung sein, dass die Leute jetzt wieder vorsichtiger werden. Aber wenn das so wäre, dann müsste man sich auch fragen, ob wir nur noch mit Zinsen von null Prozent wachsen können. Früher konnte die Wirtschaft auch mit Zinsen von fünf Prozent wachsen. Das scheint heute in unseren Breitengraden tatsächlich kaum mehr möglich zu sein.

«In einer Welt mit Negativzinsen sind Anleihen einfach kein Thema.»