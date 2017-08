Wo wollen Sie stattdessen wachsen?

Vor allem in Asien. Wir haben Anfang Jahr in Hongkong ein regionales Büro für die Märkte Japan, Korea und China eröffnet. Das Potenzial ist riesig, vor allem in China: Hier leben 1,3 Milliarden Menschen. Zudem fördert der Staat den Sport sehr stark. Momentan erzielt Mammut rund 20 Prozent des Umsatzes im asiatischen Raum, das ist mehr als doppelt so viel wie vor fünf Jahren.

Mammut positioniert sich als Premiummarke mit entsprechenden Preisen. Werden Ihre Jacken und Schuhe nun günstiger, damit auch Asiaten sich diese leisten können?

Nein. Auch in Asien verdienen die Menschen immer mehr Geld und der Lebensstandard steigt. Qualität hat ihren Preis und wir wollen Mammut noch mehr als Schweizer Premium-Marke mit hochwertigen Produkten positionieren.

Ausverkäufe und Rabatte auf Mammut-Produkte sind also vorbei?

Wir haben Massnahmen gegen Rabatte in Läden und im Internet eingeleitet und sind hier auf gutem Weg. Mit Rabatten signalisierten wir den Konsumenten bisher, dass unsere Produkte weniger wert sind, als auf dem Preisschild steht. Das ist ein Vertrauensverlust. Wir sind der Meinung, dass unsere nachhaltigen Produkte und Serviceleistungen ihren Preis wert sind.

Sie gelten als grosser Anhänger der Digitalisierung. Was heisst das für Mammut?

Die Digitalisierung ist eine grosse Chance. Wir wollen Mammut deshalb von Grund auf digitalisieren. Das beginnt beim Online-Shop, den wir überarbeiten, und betrifft die ganze Wertschöpfungskette von der Entwicklung bis zum Verkauf unserer Produkte. Zum Beispiel führen wir in Seon derzeit Tests mit Fuss-Scannern durch. Dieser ermöglicht die Produktion individueller Schuhe nach Wunsch des Konsumenten. Wir sprechen hier von Customization. Voraussetzung dafür ist die digitalisierte Produktion.

Der Kunde kann also künftig bei Mammut einen individuellen Schuh bestellen und Grösse, Material und Farbe wählen?

Auch in diese Richtung müssen wir denken. Wir werden in den nächsten Jahren eine Entwicklung erleben, die eine viel höhere Produktivität und stärkere Individualisierung von Produkten ermöglicht. Auch in einem Hochlohn-Land wie der Schweiz könnten so wieder Kleinmengen produziert werden. Wir beobachten bereits einen globalen Trend, dass durch die Digitalisierung Teile von ausgelagerten Produktionen an Firmenstandorte zurückgeholt werden. Auch wir bei Mammut denken darüber nach.

Wird Mammut nun einen Teil der Produktion, die aus Kostengründen ins Ausland verlagert worden war, in die Schweiz zurückholen?

Die Pläne sind noch nicht konkret. Wir sind in einer frühen Phase der Evaluation. Ich spreche von individualisierten Produkten, die in einer digitalisierten Fabrik unter dem Label «Swiss Made» produziert werden könnten. «Swiss Made» ist von unschätzbarem Wert für Mammut. Seon ist deshalb ein guter Standort und wir sehen hier Potenzial.

Würde eine solche digitalisierte Fabrik überhaupt Jobs vom Ausland nach Seon zurückbringen? Oder nur Maschinen?

Das würde Arbeitsplätze generieren. Eine digitalisierte Produktion ist eine andere Form der Zusammenarbeit von Mensch und Maschine und es werden auch erweiterte Berufsbilder in vor- und nachgelagerten Prozessen entstehen, zum Beispiel wird die Beratung am Verkaufspunkt noch wichtiger.