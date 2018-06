Es gebe bedauerlicherweise keine Möglichkeit, das Unternehmen in der jetzigen Form weiterzuführen, schreibt die Charles-Vögele-Nachfolgerin am Dienstag in einer Mitteilung an die Angestellten. Seit Anfang Juni steckt Sempione Fashion, die die OVS-Läden in der Schweiz betreibt, in Nachlassstundung.

Grösste Massenentlassung

Die Gewerkschaft Unia übt harte Kritik: "Das verantwortungslose Handeln des Moderiesen OVS mündet in der grössten Massenentlassung im Schweizer Detailhandel." Die Leidtragenden des Debakels, das OVS in der Schweiz angerichtet hat, seien die Mitarbeitenden. Laut Angaben von Anfang Juni beschäftigt Sempione Fashion hierzulande rund 1'200 Mitarbeitende.

Zudem habe OVS gegen das Konsultationsverfahren mit den Sozialpartnern verstossen, kritisierte die Unia. OVS behaupte, keine Mittel für einen Sozialplan zu haben. Auch habe der Modekonzern auf keine einzige der Forderungen reagiert; auch nicht auf dringende Massnahmen, die schnell und einfach umzusetzen wären.

"Dass sich OVS jeglicher Kooperation entzieht, ist unhaltbar", schrieb die Unia. Zudem habe der Betrieb das Personal nicht genügend informiert, was ein schwerer Verstoss gegen das Konsultationsverfahren sei.

Unia: "Unhaltbare Zustände"

Die Frist für die Einreichung von Vorschlägen im Rahmen des Konsultationsverfahrens ist vor knapp einer Woche abgelaufen. Die OVS-Direktion habe eine Verlängerung abgelehnt, schrieb die Unia letzte Woche in einer Mitteilung.

Die Gewerkschaft will ihre Forderungen aufrecht erhalten. Neben einem Sozialplan seien dies etwa zusätzliche Ferientage, um die Gesundheit des schon hart geprüften Personals zu schützen. Die Unia verlangt auch eine konkrete Unterstützung bei der Arbeitssuche.

Die Zustände in den Läden seien unhaltbar: Unterbesetzung, fehlendes Material, abgeschaltete Klimaanlage, mangelnde Planung und unklare Anweisungen gehörten zum Alltag.

Gespräche mit Interessenten

In der internen Mitteilung schreibt Sempione Fashion nun, das Management sei bestrebt, wenn immer möglich Lösungen für die Belegschaft zu finden. Es würden dafür diverse Gespräche mit potentiellen Interessenten geführt. Zudem hätten diverse Schweizer Detailhändler Interesse an qualifiziertem Verkaufspersonal angemeldet.

Die Unternehmensleitung will den Mitarbeitern zeitnah ein Zwischenzeugnis beziehungsweise Abschlusszeugnis ausstellen. Auch Wünschen nach einem frühzeitigen Abgang würden möglichst entsprochen, "sofern der weitere Geschäftsbetrieb sichergestellt ist."