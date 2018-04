Aufgrund einer technischen Störung beim externen Provider für die Output-Produktion seien am 17. April an 114 Kunden Versände mit falschem Inhalt getätigt worden. Statt ihrer eigenen Daten hatten sie solche von anderen Kunden in ihrer Post, wie das Finanzportal «Inside Paradeplatz» berichtet. Die Kunden seien schweizweit verteilt, sagte ein Raiffeisen-Sprecher gegenüber der Nachrichtenagentur sda.

Die Ursachen des Fehlversands seien ermittelt und behoben worden. Ausserdem seien Massnahmen getroffen worden, damit dies nicht nochmals geschehe. Der externe Provider habe zusätzliche technische und manuelle Kontrollen implementiert, um den Fehler künftig zu verhindern.

Die Bank stehe mit den betroffenen Raiffeisenbanken und den Kunden in Kontakt und habe die Finanzmarktaufsicht informiert. Man habe Strafanzeige gegen Unbekannt eingereicht, da es sich um eine Verletzung des Bankkundengeheimnisses handle.

Eine Panne weit grösseren Ausmasses gab es 2014 beim Versand von falschen Kontoauszügen bei der Bank Coop. Damals erhielten 43'000 Bank-Coop-Kunden die Kontoauszüge von Kunden, die in der unmittelbaren Nachbarschaft lebten. Als Entschuldigung erhielten die betroffenen Kunden RailAway Freizeitgutscheine. (sda/sam)