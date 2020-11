Pannen und Evakuierungen bei den SBB: Bei der Zuverlässigkeit überholt der Doppelstöcker den Giruno-Zug von Stadler

Der ab Ende 2018 von den SBB eingesetzte Doppelstock-Zug FV-Dosto ist lange heftig kritisiert worden. Er wurde als «Schüttel- und Lotterzug» gebrandmarkt. Tatsächlich blieb er relativ häufig stehen; im Oberdeck wackelte es kräftig; Türstörungen und Softwareprobleme sorgten für viel Ärger. Die Probleme brachten den inzwischen abgetretenen CEO Andreas Meyer in Bedrängnis. In der Öffentlichkeit wurde der Chef persönlich für die Probleme verantwortlich gemacht.

Inzwischen ist es ruhig geworden um den FV-Dosto. Aus gutem Grund. Seine Verlässlichkeit hat sich im laufenden Jahr deutlich verbessert. Auch um die Informationen ist es gut bestellt. Hielten sich SBB und Herstellerin Bombardier lange mit Auskünften zurück, so haben sie inzwischen eine Kehrtwende vollzogen und versorgen die Öffentlichkeit über die Webseite swissdosto.ch transparent mit Informationen. Dort ist beispielsweise nachzulesen, dass der für die Verlässlichkeit wichtige MDBI-Wert in diesem September 8'079 Kilometer erreichte und seit Februar nicht tiefer lag. Dieser Wert misst die erzielten, durchschnittlichen Distanzen zwischen betrieblichen und technischen Ereignissen, also Störfällen («Mean Distance Between Incidents»). Zum Vergleich: Nach Inbetriebnahme im Januar 2019 lag dieser Wert beim FV-Dosto bei tiefen 1'385 Kilometer.

SBB sind mit Bombardier-Zug zufrieden

«Die Zuverlässigkeit hat sich auf über 8’000 km MDBI stabilisiert, was der Anforderung der SBB für einen uneingeschränkten Betrieb entspricht», kommentiert SBB-Sprecher Oli Dischoe. Bombardier geht davon aus, dass die Zuverlässigkeit von mindestens 10'000 km MDBI per Ende 2020 erreicht werden kann, wie Unternehmenssprecher Andreas Bonifazi anfügt. Die SBB hatten 2010 die Lieferung für 62 Doppelstockzüge beim kanadischen Konzern in Auftrag gegeben. Mit 1,9 Milliarden Franken war es für die SBB die grösste Rollmaterial-Bestellung ihrer Geschichte. Die Lieferung hätte 2013 beginnen sollen, doch es kam zu erheblichen Verspätungen. Inzwischen sind 40 Kompositionen im Besitz der SBB. Bis Frühjahr 2022 soll die letzte Garnitur geliefert sein.