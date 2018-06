Er will Raiffeisen in die Zukunft führen. Pascal Gantenbein (bankintern «PG1» genannt) stellt sich zur Wahl als neuer Verwaltungsratspräsident der Raiffeisen Schweiz. Der St. Galler Finanz-Professor, der in Basel lehrt, steht dem Aufsichtsgremium der Genossenschaftsbank seit dem Rücktritt von Johannes Rüegg-Stürm von Anfang März interimistisch vor.

Gantenbein gab während Monaten widersprüchliche Signale von sich. Zunächst liess er eine Kandidatur offen. Dann sagte er in einem TV-Interview, dass für ihn das Präsidium nicht infrage komme. Später änderte er seine Meinung und schloss eine Kandidatur nicht aus.

Pikant ist, dass Gantenbein auch an der Delegiertenversammlung vor zwei Wochen in Lugano alles offenliess und entsprechende Fragen von Delegierten nicht beantwortete, wie Recherchen ergeben haben. Erst nach der Versammlung liess er die Katze aus dem Sack und verkündete an der anschliessenden Medienkonferenz, dass er kandidieren werde.