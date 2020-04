Philipp Hildebrand: «Die Staaten haben in dieser Krise keine Wahl»

Die Staaten haben in Wirklichkeit keine Wahl. Sie müssen einen Weg finden, während dieser Pandemie eine Art Überbrückungsfunktion zu übernehmen.

Was 2008 die Zentralbanken waren, sind heute die Regierungen, die sich gegenseitig überbieten mit Rettungs­paketen – nach dem Motto: «Koste es, was es wolle».

Bei einer Wirtschaft, die bewusst aus gesundheitspolitischen Gründen geschlossen wird, ist es per Definition unmöglich, dass Zinssenkungen die wirtschaftliche Aktivität positiv beeinflussen können.

Sie waren 2008 während der Finanzkrise im Direktorium der SNB. Jetzt, so scheint es, agieren die Zentralbanken fast wirkungslos – die Zinssenkungen verpufften oder wurden gar negativ wahrgenommen.

Das ist die falsche Frage: Fast überall auf der Welt werden von den Regierungen weite Teile der Wirtschaft stillgelegt, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen und um die Gesundheitssysteme vor einem Zusammenbruch zu schützen. Entsprechend muss die kurzfristige wirtschaftliche Aktivität zwangsläufig in noch nie da gewesenem Ausmass kontraktieren. Die relevanten Fragen werden dann sein, wie lange dieser Ausnahmezustand dauert und wie wir ihn überbrücken können.

Wie beurteilen Sie das Hilfspaket von 42 Milliarden Franken, das der Bundesrat vorgestellt hat?

Ich würde es so zusammenfassen: Unsere Regierung sowie unser gesamter Staatsapparat haben insgesamt unter noch nie erlebten äusseren Bedingungen ausserordentlich kompetent und beeindruckend reagiert, sowohl von den inhaltlichen Massnahmen her als auch vom zeitlichen Ablauf.

Diese Massnahmen führen zu einer riesigen Staatsverschuldung. Wie gefährlich ist das?

Die Verschuldung wird zwangsläufig enorm sein und die Gesellschaft in der Zukunft noch vor grosse Probleme stellen. Zum Glück wird unsere Schweiz auch hier eine Ausnahme sein. Auch wenn diese Krise unvorstellbar viel Geld kosten wird, so können wir uns das aufgrund unserer enorm starken Ausgangsposition leisten. Dies zeigt auf eindrückliche Art und Weise, wie wichtig es ist, in guten Zeiten die öffentlichen Ausgaben im Griff zu haben. Falsch wäre aber, jetzt mit dringend notwendigen Ausgaben zu zögern. Dies könnte langfristig sehr viel kostspieliger werden.