Pierin Vincenz muss vor Gericht: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Verfahren gegen den Ex-Raiffeisen-Chef

Die Zürcher Staatsanwaltschaft hat nach einer mehr als zweijährigen Ermittlungszeit Anklage gegen Pierin Vincenz und weitere Personen eingereicht. Die Behörden fassen den ehemaligen Raiffeisen-Chef härter an als zu erwarten war. Die Staatsanwalt wirft dem 64-jährigen Ex-Manager sowie dessen Berater und Geschäftspartner Beat Stocker gewerbsmässigen Betrug, Veruntreuung, Urkundenfälschung und passive Bestechung vor. Die Anklage richtet sich gegen fünf weitere Personen. Gegen zwei Personen wurde Strafbefehle erlassen.

Vincenz war Chef der Raiffeisen und Verwaltungsratspräsident der Kreditkartengesellschaft Aduno. In letzterer sass Stocker als Verwaltungsrat, von 2006 bis 2011 war er zusätzlich auch deren Chef. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zum Fall.

Was wird Vincenz konkret vorgeworfen?

Vincenz und Stocker wird vorgeworfen, dass sie ihre Positionen bei Raiffeisen und Aduno missbraucht haben, um sich persönlich zu bereichern. Vincenz war nicht nur Chef von Raiffeisen, sondern auch Präsident des Zahlungdienstleisters Aduno. Stocker wiederum war Chef und Verwaltungsrat von Aduno. Die Beiden sollen ihre treuhänderische Verantwortung gegenüber Aktionären und Genossenschaftern missachtet haben, die sie durch diese Funktionen eingegangen waren. Schwerer wiegt jedoch: Sie sollen ihr fehlbares Handeln auf kriminelle Weise mit verdeckten Treuhandgeschäften und bestechungsähnlichen Provisionsvereinbarungen kaschiert haben. Deshalb spricht die Staatsanwaltschaft nun von gewerbsmässigem Betrug.

Warum ist die Klage härter als erwartet?

Auf den Tatbestand des gewerbsmässigen Betrugs steht eine Maximalstrafe von zehn Jahren Gefängnis. Bisher war man davon ausgegangen, dass sich die Staatsanwaltschaft in der Klage gegen die Hauptverdächtigen Vincenz und Stocker auf den Tatbestand der ungetreuen Geschäftsbesorgung konzentrieren würde. Dafür sieht das Gesetz Höchststrafen von drei bis fünf Jahren vor. Wie hoch das geforderte Strafmass genau ist, gibt die Staatsanwaltschaft nicht bekannt.

Wie kann man sich die Machenschaften konkret vorstellen?

Die Ermittler erwähnen mehrere konkrete Transaktionen. Dazu gehört insbesondere die Übernahme der Firma Commtrain Card Solutions durch Aduno im Jahr 2007. Dieser Deal wurde durch die Medien gründlich recherchiert. In der Essenz soll sich Vincenz bereits vor der Übernahme durch Aduno auf verdeckte Weise an Commtrain beteiligt haben. Damit habe er nach vollzogener Transaktion einen privaten Millionengewinn einstreichen können. In anderen Fällen hätten sich die Hauptverdächtigen für die Anbahnung von Firmenübernahmen bestechen lassen. So soll es gemäss zahlreichen Medienberichten beim Kauf des KMU-Finanzierungsvehikels Investnet durch Raiffeisen abgelaufen sein.