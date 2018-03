Das Auto des 21-Jährigen war einer Patrouille der Kantonspolizei St. Gallen kurz nach Mitternacht wegen seiner rasanten Fahrweise aufgefallen, wie die St. Galler Kantonspolizei mitteilte.

Die Polizei habe das Auto verfolgt und den Fahrer via Matrix "Stopp Polizei" zum Anhalten aufgefordert. Der Fahrer habe aber weder auf diese Aufforderung noch auf die polizeilichen Sondersignale wie Blaulicht und Wechselklanghorn reagiert.

Er habe seine Fahrt mit überhöhter Geschwindigkeit durch diverse Strassen fortgesetzt und dabei etliche Verkehrsregeln verletzt. Bei der Einfahrt in eine Strasse habe der Fahrer mit seinem Auto einen Randstein touchiert und in der Folge am rechten Vorderrad den Reifen verloren. Trotzdem habe er seine Fahrt fortgesetzt, habe aber das Auto stehen gelassen und sei zu Fuss weiter geflüchtet. Kurze Zeit später habe er aber angehalten werden können.

Bei der näheren Überprüfung stellte sich laut Polizei heraus, dass die Kontrollschilder von einem anderen Fahrzeug stammten und bereits letztes Jahr entwendet worden waren. Zudem sei der junge Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrberechtigung gewesen. Das Auto sei auf Verfügung der Staatsanwaltschaft sichergestellt worden.