Von 2010 bis 2014 war Blank auch Mitglied des Prüfausschusses «Audit, Risk & Compliance», der für die Einhaltung der Regeln zuständig ist. Just wegen dieser Funktion geriet sie in den Strudel der Postauto-Affäre. Bei der Post-Tochter wurden Gewinne kleingerechnet, um ungerechtfertigt Subventionen in der Höhe von insgesamt fast 100 Millionen Franken zu kassieren. Über die Affäre stolperten bereits mehrere Spitzenmanager der Post, allen voran Konzernchefin Susanne Ruoff und die komplette Postauto-Führung.

Das Ausmass des Betrugs offenbaren die Untersuchungsberichte der Anwaltskanzlei Kellerhals Carrard und ein Rechtsgutachten. Die Erkenntnisse daraus sind belastend für Blank. Im Kern geht es um eine brisante Aktennotiz vom 21. August 2013. Darin machte die interne Revision auf die Problematik von Kostenumbuchungen zulasten des öffentlich finanzierten Verkehrs aufmerksam. Laut dem Verteiler gehörte Blank als Prüfausschuss-Mitglied zu den Adressaten.

Blank weist Vorwürfe zurück

Nach der Veröffentlichung der Untersuchungsberichte stand der Vorwurf im Raum, Susanne Blank hätte im Wissen um die Aktennotiz nichts unternommen. Politiker wie SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi zielten mit ihren Rücktrittsforderungen deshalb auch auf die Personalvertreterin. Doch Blank sagt, sie habe «keinerlei Pflichtverletzungen begangen» und die Aktennotiz nie erhalten. «Weder per Briefpost noch per Mail», lässt sie sich im Communiqué von Transfair zitieren. Der Personalverband kritisiert die Anwaltskanzlei Kellerhals Carrard, die von «falschen Annahmen» ausgegangen sei. In ihren Berichten werde kolportiert, dass jeder, der auf dem Verteiler der Aktennotiz aufgeführt war, diese auch bekommen hat.

Ähnlich äusserte sich Adriano Vassalli, langjähriger Post-Vizepräsident und Chef des Prüfausschusses. Ihm wird ebenfalls zur Last gelegt, trotz besagter Aktennotiz nichts unternommen zu haben. Nach massivem Druck gab Vassalli vor zehn Tagen seinen Rücktritt bekannt. Zuvor kündigte er im Gespräch mit der «Nordwestschweiz» rechtliche Schritte an. Weil seine Integrität verletzt worden sei, prüfe er eine Klage. Vassalis Androhung rechtlicher Konsequenzen richtet sich auch gegen Kellerhalls Carrard. Aus seiner Sicht hat die Anwaltskanzlei «gestützt auf einer Falschannahme eine Anklageschrift präsentiert».

Die Situation ist vertrackt: Die beauftragten Anwälte durften die involvierten Personen nicht befragen. Vassalli und Blank konnten sich genauso wenig äussern wie Pascal Koradi. Der frühere Post-Finanzchef wird in den Untersuchungsberichten ebenfalls hart angefasst, nach der Publikation nahm er als CEO der Aargauischen Kantonalbank den Hut. Das Bundesamt für Polizei, das ein verwaltungsstrafrechtliches Verfahren durchführt, hat keine Befragungen erlaubt. Deshalb hat der Post-Verwaltungsrat wiederum die Beurteilungen der Rechtsgutachter nicht veröffentlicht – was eine öffentliche Aufarbeitung nur bruchstückhaft ermöglicht. Man habe dem Umstand Rechnung tragen wollen, «dass verschiedene Personen eben nicht angehört werden konnten», erklärt Post-Sprecherin Léa Wertheimer.