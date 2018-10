Die Postfinance stemmt sich gegen eine weitere Gewinnerosion. Sie bittet dafür die Kunden zur Kasse. Ab Anfang nächsten Jahres werden alle Privatkunden mit einer Kontoführungsgebühr von fünf Franken pro Monat belastet. Bislang zahlte nur, wer weniger als ein Guthaben von 7500 Franken auf dem Konto hatte. Verschont wird niemand. Selbst die Inhaber eines Privatkonto Plus, die bisher mit einem Mindestsaldo von über 25 000 Franken von einer Gebühr verschont blieben, sollen künftig den Fünfliber zahlen. Von der neuen Kontoführungsgebühr sind gemäss Postfinance 950 000 Kunden betroffen. Unter der Annahme, dass alle Kunden die Kröte schlucken, fliessen der Postfinance 2019 zusätzliche Einnahmen von 57 Millionen Franken zu.

Doch damit nicht genug: Kostenpflichtig werden neu auch die monatlichen Kontoauszüge auf Papier. Sie werden mit einem Franken pro Monat verrechnet. Bislang lassen sich 700 000 Kunden die Auszüge per Post zusenden. Bleiben sie dabei, winken der Postfinance auch hier Mehreinnahmen von 8,4 Millionen Franken. Sogar die Auskunft über den Kontostand am Postschalter oder am Telefon soll im nächsten Jahr nicht mehr gratis sein. Vier Franken pro Abfrage will die Postfinance neu auch für diesen Service verlangen. Betroffen sind 80 000 – vermutlich vorwiegend ältere – Kunden, die keine Karte besitzen, um den Saldo gratis abzufragen.