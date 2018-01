Die finanziellen Gutsprachen sind an die Verabschiedung eines entsprechenden Bundesgesetzes geknüpft, wie CST am Dienstag an einer Medienkonferenz bekannt gab. Das Bundesamt für Verkehr wird anhand der von CST eingereichten Unterlagen nun prüfen, ob die bundesrätlichen Bedingungen erfüllt worden sind.

Mit der Gründung der CST AG im März 2017, dem Commitment zum diskriminierungsfreien Systemzugang und der Beteiligung zentraler Marktakteure wie Migros, Coop, Post, SBB Cargo und Rhenus an der CST AG sei ein Teil der Voraussetzungen seit längerem erfüllt.

Eine Delegation von CST hat am Dienstag Bundesrätin Doris Leuthard die Roadmap für die kommende Projektphase bei der Entwicklung des Logistiknetzwerkes vorgestellt. Mit dem Vorliegen eines Finanzierungsplans sei CST für die nächste Projektphase gut aufgestellt: Die Planung bis und mit Erlangen einer Baubewilligung für die erste Teilstrecke von Härkingen-Niederbipp nach Zürich.