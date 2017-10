"Heute haben wir keine Eile", sagte ein Sprecher der Protestierenden der Agentur CTK. Der Flughafen rief die Passagiere auf, mit längeren Anreisezeiten zu rechnen und stellte zusätzliches Informationspersonal bereit. Die Polizei richtete mehrere Umleitungen ein.

In der zweitgrössten tschechischen Stadt Brno trafen sich Dutzende Taxifahrer zu einer Solidaritätskundgebung. Zuvor hatte ein Krisentreffen der Prager Oberbürgermeisterin Adriana Krnacova mit den Taxifahrern keine Lösung in dem Streit gebracht. Das Verhältnis ist seit langem angespannt. So warnt die Stadtverwaltung seit Monaten Touristen mit Plakaten vor unlauteren Taxifahrern, die teils völlig überzogene Fahrpreise berechneten.

Zugleich wirbt Uber mit einer grossangelegten Werbekampagne für seine Dienstleistungen. Bisher unterliegen Fahrdienstvermittler in Tschechien keinen besonderen Regulierungen. Eine mögliche Initiative der Regierung steckt noch in den Anfängen.