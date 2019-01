Damit seien alle Geschäftsleitungsmitglieder aus dem Unternehmen ausgeschieden, die bereits vor 2015 Teil des Gremiums waren, hiess es weiter in der Mitteilung. Mit dieser Formulierung will die neue Führung wohl hervorheben, dass die Geschäftsleitung nun alle Vertrauten des früheren Raiffeisen-Chefs Pierin Vincenz weggekärchert habe.

In einer Medienmittelung von Dienstag früh hiess es, dass Burn und Hodel «per sofort ihre Funktionen abgaben» und Paulo Brügger «per sofort» seinen Rücktritt als Mitglied der Geschäftsleitung erklärt habe. Noch im Amt ist er als Verwaltungsrat von Leonteq, an der Raiffeisen eine Beteiligung hält.

Doch stimmt das? Die Erklärung von Raiffeisen ist doppelt fragwürdig. So ist etwa Finanzchef Christian Poerschke noch von Pierin Vincenz 2015 in die Geschäftsleitung geholt worden. Als früherer Chefcontroller dürfte er zudem eher mit den Vincenz-Deals in Kontakt gekommen sein als seine drei nun geschassten Kollegen. Doch Poerschke soll bleiben. Er geniesst weiterhin das Vertrauen von Lachappelle.

Dieser sagte auf Anfrage der Redaktion CH Media, dass die «notwendigen Erneuerungen (in der Geschäftsleitung) stattgefunden haben». Umgekehrt ist Beat Hodel erst vor einem Jahr in die Geschäftsleitung gekommen. Zuvor war er Chef der Gruppen-Risikosteuerung und Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung.

Schaler Beigeschmack

Raiffeisen-intern kommt die Säuberungswelle nicht nur gut an. «Ein Neuanfang ist zwar absolut nötig. Der Rauswurf hat aber einen schalen Beigeschmack», sagt ein Kadermann in St. Gallen. Gerade für Gabriele Burn – der einzigen Frau in der Geschäftsleitung – sei es besonders bitter, da sie als Bindeglied zu den Genossenschaften in keinem einzigen Deal involviert gewesen sei.

Zudem stellt der Kadermann fest, dass das Prinzip Tabula rasa ja nicht zu Lachappelle passe. Bei seinem früheren Arbeitgeber, der Basler Kantonalbank (BKB), habe er sich mit Händen und Füssen gegen Veränderungen gewehrt. Damit spielt er auf die Aufarbeitung des ASE-Skandals an.