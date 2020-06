Reisedetailhändler Dufry nimmt Einschnitte beim Personal vor

(dpo) Dufry ist wegen der Coronakrise arg in Bedrängnis. So ging der Umsatz alleine im Monat April um 94 Prozent zurück. Wie der Reisedetailhändler nun am Mittwoch in einem Communiqué schreibt, wolle er die Personalkosten um 20 bis 35 Prozent senken. Aufgrund von Konsultationsverfahren in mehreren Ländern könne Dufry derzeit keine Einzelheiten über die geplanten Massnahmen bekanntgeben. Das Unternehmen plant die Umsetzung dieser Massnahmen zwischen Juni und Oktober 2020.