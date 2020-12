Restaurants als Hotspots? So mindern Sie das Risiko einer Corona-Ansteckung

Reichen die Regeln, die das BAG aktuell vorgibt?

Aktuell gelten in der Schweizer Gastronomie folgende durch das Bundesamt für Gesundheit (BAG) herausgegebene Regeln:

Essen und trinken Sie nur am Tisch, drinnen wie draussen.

An einem Tisch darf Ihre Gruppe nicht mehr als vier Personen zählen, ausser Sie besuchen das Restaurant mit der Familie.

Laufen Sie herum, müssen Sie Maske tragen.

Achten Sie darauf, dass die Tische so platziert sind, dass der Abstand eingehalten ist: nämlich 1,5 Meter zum nächsten Gast.

Nur muss man wissen: Mit diesen Regeln hofft der Bund bloss, die Häufigkeit von Ansteckung zu senken – das heisst nicht, dass die Einhaltung dieser Regeln genügt, damit eine Ansteckung ausgeschlossen ist. Oder anders gesagt: Der Bund bezweckt mit diesen Massnahmen in erster Linie, die Pandemie in der ganzen Schweiz genügend einzudämmen – und nicht den höchstmöglichen Schutz der Einzelperson. Und sie reichen anscheinend nicht aus: Der Bund macht Druck, dass die Kantone die Regeln verschärfen. Der Schweizer Weg in der Coronapandemie wird so strenger und weicht weniger ab vom internationalen Mainstream.

Wollen Sie mehr Schutz, befolgen Sie zum Beispiel die Empfehlungen der amerikanischen Behörde CDC

Wer sich im Restaurant besser schützen möchte, trägt Maske. Und zwar auch draussen vor dem Restaurant. Wann immer Sie weniger als 1,8 Meter entfernt sind von Personen, mit denen Sie nicht in einem Haushalt zusammenleben. Und wenn Sie drinnen sind: tragen Sie eine Maske, wann immer Sie können, also beispielsweise wenn Sie nicht essen aber am Tisch sitzen. So empfiehlt es die amerikanische Behörde CDC (Center for Disease Control and Prevention).

Denn mit dem Tragen einer Maske schützen Sie nicht nur andere, sondern auch sich selbst – wenn auch in geringerem Ausmass.

Wenn Sie warten müssen, im Eingangsbereich oder sonst wo – halten Sie den Abstand ein von 1,8 Meter. Helfen kann auch, Restaurants mit guter Lüftung zu wählen. So kann die Ansteckungsgefahr gesenkt werden.

Sitzen im Freien – muss das sein?