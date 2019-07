Die wichtigsten Marken von LVMH sind neben den namensgebenden Louis Vuitton, Moët et Chandon und Hennessy etwa Christian Dior, Givenchy oder Fendi. Dazu gehören auch Uhrenmarken Zenith, Tag Heuer und Hublot sowie die Schmuckmarke Bugari. Kontrolliert wird der Konzern von Bernard Arnault, der durch den fulminanten Wertanstieg ein Vermögen von 103 Milliarden US-Dollar angehäuft hat, was ihn hinter Amazon-Gründer Jeff Bezos zum zweitreichsten Mann dieses Planeten macht. Und Arnault hat Appetit auf mehr, wie er kürzlich der «Financial Times» sagte: «Wir sind immer noch klein. Wir haben erst angefangen.»

Beide Konzerne werden von den Familien kontrolliert, was den Vorteil hätte, dass beide Anteile im fusionierten Unternehmen behalten könnten. Aufgrund der Kräfteverhältnisse wäre klar, dass Arnault auch künftig das Sagen hätte. Bernstein-Studie wäre ein Richemont-LVMH-Deal einiges besser, als wenn Arnault Hermès oder Chanel aufkaufen würde, da die beiden sehr zu teuer wären und das Portfolio nicht ideal ergänzen würden.

Übernahmewelle in der Welt des Luxus bahnt sich an

In der Luxus-Industrie bahnt sich eine Übernahmewelle an. Könnte dabei auch die Bieler Swatch-Gruppe gefressen werden? Zwar kann der Konzern mit den Marken Omega und Breguet ohne die Zustimmung der Hayek-Familie nicht übernommen werden, doch der Druck auf die Aktienperformance steigt dennoch. Wie sehr, zeigte sich diese Woche, als Swatch angekündigt hatte, die Marge zu verbessern, und damit die Finanzanalysten entzückte. «Das stimmt uns positiv», schreibt die ZKB in einem Kommentar. Dass der Chef-Buchhalter in die Konzernleitung berufen wurde, sei ein «starkes Indiz, dass es der Bieler Konzern ernst meint».