Neben den drei grossen Schweizer Internet-Providern Swisscom, UPC und Sunrise bieten zahlreiche weitere Provider Internet-Abos an. Für Konsumentinnen und Konsumenten sei es schwierig, sich im Tarif- und Angebotsdschungel zurechtzufinden, hiess es in einer Medienmitteilung am Dienstag. «Die Preisunterschiede zwischen den Internet-Angeboten sind riesig», lässt sich Telekom-Experte Ralf Beyeler vom Vergleichsdienst moneyland.ch zitieren. Allerdings sei die Geschwindigkeit des Internets bei einigen teureren Angeboten auch erheblich schneller. Viele Provider würden gar keine langsamen Internet-Abos mehr anbieten.

In der Studie wurden die Gesamtkosten für das erste Jahr anhand von drei Profilen mit unterschiedlicher Internet-Geschwindigkeit berechnet: Langsames Internet (mindestens 10 Mbit/s), schnelles Internet (mindestens 100 Mbit/s) und sehr schnelles Internet ("Gigabit-Internet": mindestens 1000 Mbit/s).

Langsames Internet im Vergleich

Am günstigsten ist langsames Internet der Erhebung zu Folge bei iWay mit Gesamtkosten im ersten Jahr von 398 Franken, jedoch nur in einigen ausgewählten Städten der Schweiz. So etwa in Zürich, Bern, Luzern oder St. Gallen. Allerdings würden Kunden in vielen anderen Städten und Gemeinden nicht von «diesem Schnäppchenpreis» profitieren. «Selbst in Basel – der drittgrössten Schweizer Stadt – bezahlen die Kunden von iWay einen Aufpreis. Statt 398 Franken im ersten Jahr, wie zum Beispiel in Zürich, verrechnet iWay in Basel 458 Franken im ersten Jahr. Das sind rund 15% mehr», stellt Telekom-Experte Beyeler fest.

Auf den weiteren Plätzen folgen Monzoon (408 Franken im ersten Jahr), GGA Maur (428 Franken – allerdings ist dieses Angebot nur in Städten erhältlich) und Teleboy (432 Franken).

Wesentlich teurer sind die Internet-Abos bei den grossen Anbietern. So verlangt Sunrise mit 600 Franken im ersten Jahr 51 Prozent mehr als der günstigste Anbieter. Swisscom ist mit 658 Franken im ersten Jahr gar 65 Prozent teurer. Das günstigste Abo von Swisscom ist gemäss moneyland.ch in der allgemeinen Internet-Abo-Preisübersicht im Internet gar nicht aufgeführt.