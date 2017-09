Die Meldung von Novartis vom Mittwochabend hat es in sich, und dies in mehrfacher Hinsicht: Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat erstmals ein immuntherapeutisches Mittel zugelassen.

Das Medikament Kymriah dient der Behandlung von B-Zell-akuter lymphatischer Leukämie (ALL) bei Kindern und jungen Erwachsenen bis zum Alter von 25 Jahren. «Es ist das erste Mal, dass wir dem Patienten eigene Zellen entnehmen und diese so reprogrammieren, dass sie den Krebs erkennen und bekämpfen können, sagt Vas Narasimhan, Chef-Medikamentenentwickler von Novartis, gegenüber der «Nordwestschweiz». Die Aktie legte gestern knapp zwei Prozent zu.

Bei der sogenannten CAR-Technologie von Novartis werden die T-Zellen des Patienten neu programmiert, sodass sie die Krebszellen angreifen, die das C-19-Protein produzieren. Nach der Neuprogrammierung werden die T-Zellen wieder in das Blut des Patienten injiziert. Sie vermehren sich, binden an die CD19+-Krebszellen und zerstören diese. Novartis schätzt die Zahl der Patienten, die für die Kymriah-Therapie infrage kommen, auf rund 600 pro Jahr. Die Gesamtzahl der Patienten mit ALL wird mit 3000 angegeben.

«Mit der Möglichkeit, die körpereigenen Zellen eines Patienten zu reprogrammieren, um eine tödliche Art von Krebs zu bekämpfen, stossen wir zu einer neuen Grenze in der medizinischen Innovation vor», wurde FDA-Kommissar Scott Gottlieb in einer Mitteilung zitiert.

Nebenwirkungen kuriert Roche

Gleichzeitig mit Novartis erteilte die FDA dem Roche-Medikament Actemra die Zulassung für eine neue Indikation: Es kann gegen Nebenwirkungen des eingangs erwähnten Medikaments Kymriah eingesetzt werden. «Wir arbeiteten mit Roche zusammen, damit Actemra zur selben Zeit wie Kymriah angewendet werden kann», sagt Narasimhan.