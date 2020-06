SBB streichen fast überall in der Schweiz Stellen, aber in Bern wächst der Personalbestand

Die SBB wollen die Arbeitsplätze der Menschen wieder näher an ihren Wohnort bringen. In bis zu 60 Bahnhöfen bauen sie darum sogenannte Coworking-Spaces mit Arbeitsplätzen auf. Damit soll auch der öffentliche Verkehr entlastet werden. Im eigenen Haus allerdings ist bei den SBB nicht viel von dezentralem Arbeiten zu spüren.

Das zeigt eine Auswertung von öffentlich zugänglichen Daten der Bahn zur geographischen Verteilung der Arbeitsplätze im Konzern. Sie zeigen: Ein immer grösserer Teil des SBB-Personals arbeitet im Kanton Bern, wo die Bahn ihren Hauptsitz hat. Ende letzten Jahres waren es 25,1 Prozent - zwei Prozentpunkte mehr als noch fünf Jahre zuvor. Während die SBB in fast allen Kantonen der Schweiz in diesem Zeitraum Personal abgebaut hat, wuchs der Stellenbestand in Bern um über 400 Vollzeitbeschäftigte.

SBB baut rund 1400 Stellen ab

In keinem anderen Kanton haben die SBB ähnlich viele neue Stellen geschaffen - mit Ausnahme von Solothurn, das vom Umzug des SBB-Cargo-Hauptsitz und der Verlegung von Infrastruktur-Stellen profitiert hat. Weniger Menschen arbeiten für die SBB heute sogar in Kantonen, in denen das Angebot deutlich ausgebaut wurde und mehr Lokführer, Rangierarbeiter und Kundenbegleiter benötigt werden, etwa im Aargau, in St. Gallen oder in Zürich, wo in dieser Periode das Bahnangebot mit der Eröffnung der Durchmesserlinie stark gestiegen ist.

Bauen die SBB ihre Verwaltung aus, während immer weniger Leute für den eigentlichen Bahnbetrieb tätig sind? Die Vermutung liegt nahe, zumal die SBB im Kanton Bern vergleichsweise wenige eigene Leistungen anbieten. Der Regionalverkehr ist dort nämlich in der Hand der Konkurrentin BLS. Trotzdem dementieren die SBB einen Ausbau des Overheads. Die Administration wachse nicht. Im Gegenteil, sagt Sprecher Reto Schärli: «Die SBB baut von 2017 bis 2020 insgesamt rund 1400 Stellen ab, die meisten davon in der Administration und Verwaltung.»

«Teilweise werden im Betrieb Stellen reduziert»

In Bern arbeiteten auch viele Mitarbeitende im operativen Bereich. Das Stellenwachstum im Kanton sei dadurch zu erklären, dass die Informatik rund 200 Stellen internalisiert habe und diese Angestellten nicht mehr über externe Firmen beschäftige. Zudem seien Arbeitsplätze im Bereich Human Resources von Olten und Freiburg nach Zollikofen verlegt worden und ein neues Team für neue Mobilitätsdienstleistungen mit 35 Vollzeitstellen sei gegründet worden. «Die SBB legt grossen Wert auf eine gute Verankerung in den Regionen», sagt Schärli. Diese seien in den vergangenen Jahren sogar gestärkt worden.