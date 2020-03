Die SBB hat im vergangenen Jahr so viele Passagiere transportiert wie nie. Das gab sie an ihrer Jahresmedienkonferenz in Bern bekannt. Mit täglich 1,3 Millionen Reisenden nutzten 6 Prozent mehr Pendler als im Jahr zuvor die Bahn. Das schlägt sich auch in der Zahl der verkauften Billette nieder: 124 Millionen wurden letztes Jahr verkauft. Das sind 15 Prozent mehr als 2018. Erstmals wurde mehr als die Hälfe der Tickets über digitale Kanäle wie die App oder die Internetseite verkauft, der Absatz an Automaten und Schaltern ist weiter gesunken. Neun von zehn Bahnreisenden kaufen ihr Billett mittlerweile selbst.