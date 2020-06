Schluss mit Sonntagsverkauf: In Zürich müssen Dutzende Läden nach Kontrollen  schliessen - Private zeigen häufiger Shops an

Dass Läden in der Schweiz am Sonntag geschlossen sein müssen, bemerken Autofahrer und Zugreisende kaum. Denn immer mehr Tankstellenshops und Läden in Bahnhöfen verkaufen auch sonntags ihre Waren. Das Arbeitsrecht sieht vor, dass Personal am Sonntag unter bestimmten Voraussetzungen beschäftigt werden darf (siehe Box).

Nun zeigt sich: Viele Läden sind am Sonntag geöffnet, obwohl sie das gar nicht dürften. Das geht aus einer Anfrage der Zürcher Kantonsräte Martin Hübscher (SVP) und Martin Farner (FDP) an den Regierungsrat hervor. Demnach überprüft das kantonale Amt für Wirtschaft und Arbeit derzeit systematisch die Öffnungszeiten. Als Folge davon müssen laut den beiden Kantonsräten 50 bis 60 Shops sonntags schliessen, obwohl sie zum Teil bereits seit 10 Jahren geöffnet hätten. Etwa 120 Arbeitsstellen seien in Gefahr - Zahlen, die der Verband der Tankstellenshops bestätigt.

«Schliessung könnte Fragen aufwerfen»

Der Regierungsrat hält diese Zahlen allerdings für nicht zutreffend, ohne das zu begründen. Eine «begrenzte Anzahl von Tankstellenshops», werde von einer Schliessung an Sonn- und Feiertagen betroffen sein, schreibt er. Diese Läden erfüllten die Standortkriterien nicht. Es handle sich aber nicht um eine Einschränkung der Öffnungszeiten, sondern um die «Durchsetzung des geltenden Rechts».

Der Regierungsrat räumt ein, dass die Schliessung von Shops an Sonntagen «bei den Kunden Fragen aufwerfen könnte», besonders wenn das seit Jahren praktiziert werde. Wer aber jahrelang das Recht nicht beachte, habe deswegen keinen Anspruch auf Sonderbehandlung. Auch Gewohnheitsrecht greife nicht. «In jüngerer Zeit sind vermehrt Anzeigen von Privaten und Gewerkschaften gegen Tankstellenshops eingegangen.» Betroffene Betriebe erhielten eine angemessene Übergangsfrist. «Die Schliessungen halten vor dem Prinzip der Verhältnismässigkeit stand», schreibt die Zürcher Regierung.

Kantonsrat Martin Farner sieht das anders. «Der Regierungsrat argumentiert sehr legalistisch», sagt er. «Wir hätten gerade in Corona-Zeiten etwas mehr Augenmass erwartet, wenn es um konkret gefährdete Arbeitsplätze geht.» Warum der Kanton gerade jetzt durchgreift, könne er sich nicht erklären. «Möglicherweise machen die Gewerkschaften Druck. Das wäre aber irritierend, da die Branche bekanntlich einen GAV hat, der die Sonntagsarbeit ausdrücklich akzeptiert. Oder es sind einfach ein paar übermotivierte Beamte am Werk.»