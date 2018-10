Self-Scanning Kassen spalten die Bevölkerung: Der eine Teil liebt sie, der andere Teil weigert sich strikt, sie zu benutzen. Aber was haben die Self-Scanning-Kassen für eine Auswirkung auf das Verkaufspersonal? Lange gab es dazu keine Forschungen. Bis jetzt. Heute stellte die Unia in Bern eine Studie vor, die von Studenten des Interdisziplinären Forschungszentrums für Geschlechterforschung an der Universität Bern durchgeführt wurde. Die Unia hatte die Forschung in Auftrag gegeben.

Die Studie zeigt auf, was die Einführung der Self-Scanning-Kassen für einen Einfluss hat auf die Arbeitsbedingungen im Detailhandel. In diesem Rahmen wurde auch der Einfluss auf die Gesundheit und das berufliche Selbstverständnis des Personals untersucht. Für die Studie befragten die Forscher zehn Personen, die in verschiedenen Pensen als Detailhandelsangestellte für die Migros oder für Coop tätig sind.

Fazit: Alles ist schlechter

Das Fazit der Studie ist vernichtend: Es werden ausschliesslich negative Auswirkungen auf den Alltag der Detailhandelsangestellten aufgezeigt. So sei die Arbeit bei den Self-Scanning-Kassen für das Personal enorm stressig. Sie müssten ständig den Kassenbereich im Auge behalten, gleichzeitig aber auch noch Körbe versorgen oder Pet-Flaschen entsorgen. „Das kann mit der Zeit zu einem Burnout führen“, so eine Teilnehmerin der Studie.

Die körperliche Belastung ist laut der Studie gross, weil die Angestellten ständig stehen müssen. Das führe zu Schmerzen in den Füssen und im Rücken. Hinsetzen sei nicht erlaubt, manchmal bleibe nicht mal Zeit, etwas zu trinken oder die Toiletten aufzusuchen.

Die Studie weist ausserdem auf die Veränderte Rolle des Personals bei den Self-Scanning Kassen hin. Das Personal wird in diesem Bereich laut Studie weniger respektiert und zeitweise angepöbelt, Frauen seien sexistischen Kommentaren ausgesetzt.

Der Kundenkontakt könne im Self-Scanning Bereich weniger gepflegt werden, was für das Detailhandelspersonal schmerzlich sei. Viele Angestellte würden den Kundenkontakt als wichtig in ihrem Alltag wahrnehmen. Durch die Kassen sei die Unsicherheit unter dem Verkaufspersonal gewachsen. Viele hätten Angst, ihre Stelle zu verlieren.

Coop und Migros nehmen Stellung

Auf Anfrage von ch media gab Coop an, die Studie der Universität Bern aufmerksam studieren und die Resultate mit der Unia besprechen zu wollen. Aber: "Eine Studie, die nur auf 10 Befragungen basiert, erachten wir als nicht repräsentativ. Die Ergebnisse unserer jeweils national durchgeführten Mitarbeiterumfragen ergeben ein anderes Bild", so Sprecherin Alena Kress. Die Migros hat ebenfalls eine Stellungnahme angekündigt.