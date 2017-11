Der Zeitplan basiere auf aktuellen Fortschritten der Technologie, schränkte GM in einer Präsentation am Donnerstag ein. GM hatte das Roboterwagen-Start-up Cruise gekauft und testet aktuell selbstfahrende Autos im Strassenverkehr, unter anderem in San Francisco.

Bisher bieten der Fahrdienst-Vermittler Uber und das Start-up Nutonomy testweise Fahrten in selbstfahrenden Autos für Fahrgäste. Roboter-Taxis planen neben GM aber unter anderem auch Daimler, Uber und Renault.