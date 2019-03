Die Lancierung des Samstagsblattes folgt auf die Einstellung der gedruckten Ausgabe der «Zentralschweiz am Sonntag» und der E-Paper-Ausgabe der «Ostschweiz am Sonntag». Dies teilte der Verlag CH Media am Dienstag mit.

Das Ende der «Zentralschweiz am Sonntag» und der «Ostschweiz am Sonntag» sei wegen sinkender Inserateerträge unausweichlich geworden, so CH Media. Man bedauere die Entwicklung, zumal mit dem Schritt in den Redaktionen in Luzern und St. Gallen auch rund 10 Vollzeitstellen abgebaut werden müssten. Für die Mitarbeiter besteht ein Sozialplan. Die Abonnenten erhalten für bereits bezahlte Abogebühren für die Sonntagsausgaben Gutschriften.

Mit der Einstellung der beiden Titel verschwinden die letzten regionalen Sonntagszeitungen der Schweiz. Die «Zentralschweiz am Sonntag» war vor etwas mehr als 10 Jahren lanciert worden und teilte sich in den letzten Jahren die überregionale Redaktion mit der «Ostschweiz am Sonntag». Beide Blätter wurden von den ehemaligen NZZ Regionalmedien verlegt, die seit dem 1. Oktober 2018 mit AZ Medien zu CH Media zusammengegangen sind.

CH Media sieht in der Entwicklung aber auch Chancen. Die Abonnenten in der Ost- und Zentralschweiz erhielten mit der Samstagszeitung «Schweiz am Wochenende» ein deutlich breiteres Angebot und Lesestoff für das ganze Wochenende. Der Samstag, so schreibt der Verlag, werde damit zum neuen Sonntag. Mit den in der Ost- und Zentralschweiz bezahlpflichtigen Newsportalen werde man die Abonnenten auch am Sonntag und 24 Stunden pro Tag auf dem Stand der nachrichtlichen Entwicklung mit regionalem Fokus halten.

Insbesondere am Werbemarkt biete der Zeitungsverbund am Samstag zwischen Bodensee und vom Kanton Aargau bis an den Gotthard zudem enorme Chancen, so CH Media weiter.

Die letzte Ausgabe von «Zentralschweiz am Sonntag» und «Ostschweiz am Sonntag» soll 30. Juni erscheinen. (pho/chm)