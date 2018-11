Keine neuen Atomkraftwerke, mehr erneuerbare Energie, weniger Energieverbrauch: Das sind die Pfeiler der Energiestrategie, die das Stimmvolk im Mai 2017 angenommen hat. 2018 trat das neue Energiegesetz in Kraft, in dem Richtwerte und Massnahmen verankert sind.

Das Bundesamt für Energie (BFE) will jährlich Bilanz ziehen zur Entwicklung. Am Dienstag hat es nun den ersten Bericht veröffentlicht. Dieser zeigt, dass einige Ziele bereits erreicht wurden - obwohl der Bericht die Situation per Ende 2017 beschreibt, also noch vor dem Inkrafttreten des neuen Gesetzes. Das BFE schreibt dazu, die Ausgangslage sei sehr gut, es habe sich die nötige Dynamik entwickelt.

Pro-Kopf-Verbrauch gesunken

Bereits erreicht wurde der Richtwert für das Jahr 2020 beim Energie- und Stromverbrauch pro Kopf. Seit dem Jahr 2000 hat der Energieverbrauch um 15,7 Prozent abgenommen, witterungsbereinigt um 16,3 Prozent. Der Stromverbrauch lag 2017 um 4,9 Prozent unter dem Wert von 2000, witterungsbereinigt 5 Prozent. Die Richtwerte für 2020 liegen bei minus 16 respektive minus 3 Prozent.

Bei der Stromproduktion aus erneuerbaren Energien ohne Wasserkraft waren 2017 bereits 75 Prozent des angestrebten Zubaus erreicht. 2017 lag die erneuerbare Stromproduktion bei 3653 Gigawattstunden (GWh) oder 6,4 Prozent der gesamten Netto-Elektrizitätsproduktion. Der Richtwert für 2020 beträgt 4400 GWh.

Photovoltaik legt zu

Seit 2010 hat insbesondere die Photovoltaik stark zugelegt. Ebenfalls zugenommen hat die Stromproduktion aus Kehrichtverbrennungsanlagen und erneuerbaren Abfällen sowie aus Feuerungen mit Holz. Etwas geringer ist der Zuwachs bei der Produktion von Biogas und bei der Windenergie.

Bei der Stromproduktion aus Wasserkraft ist für 2020 kein Richtwert im Gesetz verankert. Bis 2035 wird ein Nettozubau von rund 2000 GWh angestrebt. Davon waren 2017 25,6 Prozent erreicht. Um den Richtwert im Jahr 2035 zu erreichen, ist in den kommenden Jahren bis 2035 im Mittel jährlich ein Netto-Ausbau von 85 GWh notwendig.

Technologische Entwicklung

Bei den kurzfristigen Richtwerten sei davon auszugehen, dass sie mit den heute bereits vorhandenen Technologien erreicht werden könnten, heisst es im Bericht. Die langfristigen Ziele setzten weitere technologische Entwicklungen voraus.

Die Massnahmen zur Förderung der erneuerbaren Energien hat das Parlament befristet. Einen Übergang von einem Förder- zu einem Lenkungssystem, wie der Bundesrat ihn vorgeschlagen hatte, lehnte es ab. Massnahmen enthält indes auch das CO2-Gesetz, welches in der Wintersession ins Parlament kommt. Ausserdem hat der Bundesrat vor kurzem eine Revision des Stromversorgungsgesetzes in die Vernehmlassung geschickt.

Auslandabhängigkeit rückläufig

Der Bericht zeigt auch die Entwicklung der Importe auf. Der Anteil der Importe am Bruttoenergieverbrauch ist von 2000 bis 2006 gestiegen und seither rückläufig, aber weiterhin auf hohem Niveau: 2017 betrug er 75,3 Prozent. Die inländische Produktion ist seit 2000 in der Tendenz gestiegen.

Gestiegen sind ferner die Endverbraucherausgaben für Energie - von rund 23,8 Milliarden Franken im Jahr 2001 auf knapp 26,5 Milliarden Franken im Jahr 2017. Dies entspricht einer Zunahme von durchschnittlich 0,7 Prozent pro Jahr.

Preise gestiegen

Dies hängt laut dem Bericht mit steigenden Preisen zusammen - und damit, dass die Energiepreise das Verhalten der Konsumenten kurzfristig kaum beeinflussen. Das Verhalten hänge vielmehr von bestehenden Strukturen ab, beispielsweise vom Fahrzeug- und Wohnungsbestand, schreibt das BFE.

Der Preis für Schweizer Heizöl lag 2017 über dem OECD-Mittelwert, wobei die Preise sowohl in der OECD als auch in der Schweiz leicht gestiegen sind. Das Preisniveau für Diesel ist in der Schweiz höher als in Frankreich, Deutschland oder durchschnittlich in der OECD. Das Bild dürfte für Benzin anders aussehen. Dazu enthält das Monitoring aber keine Informationen.