Huawei sei ein offenes und transparentes Unternehmen. «Wir haben nichts zu verstecken.» Mit diesen Worten verteidigt Felix Kamer, stellvertretender CEO von Huawei Schweiz, den chinesischen Smartphone-Riesen und weltgrössten Netzwerkausrüster gegen Vorwürfe aus den USA. Und er betont: «Wir sind aktuell in Gesprächen mit der schweizerischen Politik und Verwaltung.»

Das US-Justizministerium hat am Montag offiziell Anklage gegen Huawei erhoben. Der Technologiekonzern habe Sanktionen gegen den Iran umgangen und Technologie von Konkurrenz-unternehmen gestohlen. Die USA sehen Huawei schon länger kritisch. Der Konzern stehe dem chinesischen Staat zu nahe und könne sich von diesem instrumentalisieren lassen. Daher will man ihm eine bedeutende Rolle verwehren, wenn in westlichen Staaten die neue Generation von Mobilfunknetzen (5G) aufgebaut wird.

«Keine politische Aufgabe»

Kamer von Huawei Schweiz betont indessen, man sei für Gespräche jederzeit offen bei Sorgen um die Datensicherheit. «Wir arbeiten mit den Regierungen in allen Ländern zum Thema Cyber Security zusammen.» Ein sehr gutes Beispiel sei die Zusammenarbeit mit dem «Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik» (BSI) in Deutschland. «Dort sprechen wir mit technischen Spezialisten, denn Cyber Security ist eine technische Aufgabe, nicht eine politische.»