Drei Jahre nach dem unerwarteten Tod von Erich Walser muss die Helvetia bereits zum zweiten Mal einen neuen Präsidenten bestellen. Während die Berufung von Pierin Vincenz im Frühjahr 2015 mindestens auf dem Papier noch eine naheliegende Sache war, dürfte es diesmal schwieriger werden. In der Person von Hans Künzle verfügt der Konzern zwar über einen Branchenfachmann als Vizepräsidenten. Der 54-Jährige war von 2004 bis 2014 CEO der Nationale Suisse.

Doch in dieser Rolle wehrte sich der Zürcher mit Händen und Füssen, als die Helvetia begann, ihre Fühler in Richtung Basel auszustrecken. In dem nachfolgenden Übernahmekampf blieb die kleinste unter den börsenkotierten Schweizer Versicherungen natürlich chancenlos. Umso grösser wäre Künzles Genugtuung, wenn er es wäre, der nun in St. Gallen auf den Präsidentenstuhl steigen könnte.