Seba baut Chefetage um: Holpriger Start der ersten Schweizer Kryptobank

Die Seba hat turbulente Wochen hinter sich. Mitte November nahm das Finanzinstitut als erste Schweizer Kryptobank offiziell ihre Tätigkeit auf. Seither legt das Jungunternehmen ein ziemlich rasantes Tempo vor – und das nicht primär in geschäftlicher Hinsicht: Anfang Dezember bezog die Seba ihren repräsentativen Standort im historischen Zuger Stadthaus; kurz darauf kündigte sie eine gross angelegte Expansion in neun ausländische Märkte an, darunter Deutschland, Österreich, Singapur sowie Hongkong; und in der vergangenen Woche teilte die Bankführung schliesslich intern mit, dass man das Geschäftsleitungsteam umbauen wolle.

Gemäss dem internen Schreiben, das unserer Zeitung vorliegt, ist dieser Umbau bereits in vollem Gang. So hat Daniel Renner, ein alter Weggefährte von CEO Guido Bühler und bisheriger Chef Anlagen- und Vermögensverwaltung, die Bank schon verlassen.

Auf Anfrage spricht die Seba-Sprecherin von Unstimmigkeiten zwischen den Kadermitgliedern, betont aber, dass man sich einvernehmlich getrennt habe. Allerdings deutet der überschnelle Abgang Renners, der massgeblich am Aufbau der Kryptobank beteiligt gewesen war, darauf hin, dass es sich um mehr als bloss Differenzen am Konferenztisch gehandelt haben muss. Sowohl im Handelsregister als auch auf der Homepage des Instituts ist Renner noch immer als Mitglied der Seba-Geschäftsleitung aufgeführt. Seine Aufgaben übernimmt nun bis auf Weiteres der bisherige Risiko- und Finanzchef Philipp Baretta.

Dessen Ressort wird dagegen aufgeteilt. Die Leitung der Finanzen übernimmt in einer weiteren internen Rochade der bisherige Stabschef David Matter. Für den Posten des Risikochefs hat man derweil Verstärkung von aussen geholt. Ab dem 1. Februar wird Markus Blattmann, der zuletzt bei Julius Bär und davor bei der UBS als Risikomanager tätig war, in dieser neuen Funktion amten.

Zeitaufwand unterschätzt

Nötig gemacht hätten den Umbau vor allem unvorhergesehene Verzögerungen bei der Bearbeitung von Kundenanträgen, sagt CEO Guido Bühler im Gespräch, und fügt hinzu: