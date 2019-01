Kurz zuvor berichtete «Bloomberg», dass die Bank offenbar Gespräche mit Christian Meissner (49) geführt habe, einem Investmentbanker, der aus Österreich stammt und auf eine beeindruckende Karriere bei grossen amerikanischen Investmentbanken zurückblicken kann. Gemäss Recherchen der Redaktion CH Media trifft es zu, dass Meissner angefragt worden ist. Dabei soll ihm offenbar jedoch nicht direkt der CEO-Posten in Aussicht gestellt worden sein, sondern ein Job in der obersten Geschäftsleitung – mit der möglichen Option, aber nicht mit der Garantie, später als Konzernchef nachzurücken.

Die UBS heizt Spekulationen über den Abgang des langjährigen CEO Sergio Ermotti an. Es sei der Zeitpunkt gekommen, an dem man beginnen müsse, darüber nachzudenken, wie man die Bank seinen Nachfolgern übergibt. Das sagte UBS-Verwaltungsratspräsident Axel Weber in einem TV-Interview mit «Bloomberg». Weber bestätigte, dass die Bank Gespräche mit Kandidaten führe. Zwar fügte er noch an, dass sich die «Diskussionen in einem sehr frühen Stadium» befänden, doch mit seinen Aussagen trat der Deutsche eine Lawine los.

Meissner ist ein Schwergewicht in der Branche. Er war bis Herbst 2018 für das Investmentbanking bei der Bank of America (Merrill Lynch) zuständig und drehte dort das grosse Rad. Er war Nachfolger von Andrea Orcel, dem langjährigen Investmentbanking-Chef der UBS, der die Bank vor kurzem Richtung der spanischen Bank Santander verlassen hat. Seit Orcels Abgang wird die UBS-Investmentbank von zwei Co-Chefs geführt. Fraglich ist allerdings, ob Meissner für einen «einfachen» Job in der Geschäftsleitung zur Verfügung stehen würde. Aufgrund seines bisherigen Werdegangs dürfte ihn vor allem das CEO-Amt reizen.

Gerüchte halten sich schon lange

Nicht erst seit dieser Woche machen Spekulationen über mögliche Wechsel an der Spitze der UBS die Runde. Schon seit einiger Zeit hält sich die Bank mit Gerüchten im Gespräch. Dass die UBS zum Thema wird, kommt nicht von ungefähr: Bei der grössten Schweizer Bank müssen in den nächsten Jahren etliche Topposten neu besetzt werden. Nicht nur auf Stufe Geschäftsleitung, dem sogenannten Group Executive Board, sondern auch im Verwaltungsrat. Dort werden nächstes Jahr mindestens zwei Verwaltungsräte aufgrund von Beschränkungen nicht mehr antreten können.

In der Geschäftsleitung sind einige Manager um die 60 Jahre alt. Schweiz-Chef Axel Lehmann wird dieses Jahr 60, Wealth-Management-Co-Chef Tom Naratil 58. Martin Blessing (der andere Co-Chef im Wealth Management) wird auch schon 56 Jahre alt und Asset-Management-Chef Ulrich Körner 57. Keiner dieser Herren dürfte aufgrund seines Alters als CEO-Kandidat infrage kommen. Ermotti selbst wird dieses Jahr 59. Die Bank ist also gefordert, neue und vor allem jüngere Talente anzuziehen. Oder wie es Axel Weber im «Bloomberg»-Interview sagte: «Ein Teil unserer täglichen Arbeit besteht darin, so viele Talente wie möglich für unsere Bank zu gewinnen.»