Eurobus will ins Fernbus-Geschäft einsteigen. Das berichtet der "Sonntagsblick". Unter anderem sollen zwei bis vier Mal täglich Verbindungen von Zürich nach Grindelwald BE und Davos GR angeboten werden. Von Bern aus will Eurobus bis zu sechs Mal täglich nach Montreux VD fahren. Auch Verbindungen nach Basel, Genf und ins Tessin sind geplant. Insgesamt will das Unternehmen sieben Linien betreiben.

Bis wann das BAV einen Entscheid fällt, ist offen. Eurobus plant den Start der nationalen Fernbuslinien dem Bericht zufolge für Mitte 2018. Anfang 2017 hatte bereits das Busunternehmen Domo Reisen einen Antrag für nationale Fernbuslinien gestellt. Das BAV will über diesen Antrag voraussichtlich im ersten Quartal 2018 entscheiden.

Das Bundesamt zeigt sich offen für nationale Fernbuslinien. Voraussetzung für eine Bewilligung sei indes, dass die rechtlichen Bedingungen erfüllt seien. Die Buslinien sollen das bestehende Angebot des öffentlichen Verkehrs ergänzen und in das öV-System eingebunden werden.