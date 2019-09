Was schon jetzt klar ist: As Huawei-Gerät ist parat für das neue 5G-Internet. Das iPhone nicht. Auch haben es die Chinesen geschafft, die Kameras elegant ins Design des Geräts zu integrieren, während sie bei Apple augenfällig aus der linken oberen Ecke herausragen. China ist längst nicht mehr bloss Produktionsstätte von Smartphones, sondern auch Designatelier.

Am Freitag kommt das iPhone 11 Pro auf den Markt. Besonders stolz ist Apple auf die Dreifach-Kamera auf der Rückseite. Dank Zoom und Weitwinkel soll diese dafür sorgen, dass jede Szenerie in einem perfekten Foto eingefangen werden kann.

Zwar kann das Mate 30 Pro mit der neusten Android-Version von Google ausgestattet werden - die dem Bann nicht unterliegt, da sie Open Source ist. Allerdings muss sie ohne vorinstallierte Google-Apps wie Maps oder Youtube auskommen. Und vor allem: Ohne den Play Store, über den alle weiteren Anwendungen wie Facebook, Whatsapp aber etwa auch die Apps der SBB, des SRF oder dieser Zeitung geladen werden können. Damit wäre ein Handy auf dem europäischen Markt unbrauchbar.

Ohne Play-Store:

Google hat am Bann keine Freude

Deshalb lanciert Huawei das Gerät hierzulande vorerst nicht. Die Chinesen versprechen aber, es noch 2019 in der Schweiz zu bringen. Wie man das erreichen will, lässt der Konzern offen. Bemerkenswert ist, dass Huawei-Handys in China seit jeher ohne die Google-Dienste auskommen, weil sie aus Zensurgründen von der Regierung gesperrt werden. Die Chinesen haben ihre eigenen Alternativen zu Facebook, Google, Amazon und Co. Der Bann betrifft also lediglich das Auslandgeschäft. Im Inland sorgt China selber für ein Verbot der Internetdienste aus den USA – wenngleich aus anderen Gründen.