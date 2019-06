Wenn das Thermometer wie dieser Tage auf 35 und mehr Grad Celsius hochschiesst, bewegt sich kaum jemand mehr als nötig. Und wer es tut, hat meist ein kühlendes Ziel vor Augen: den Schatten, den See, den Kühlschrank mit Getränken oder Glaces.

Auch entlang der Kühl- und Tiefkühlstationen in den Supermärkten der Detailhändler herrscht deshalb an solchen Hitzetagen reger Durchgangsverkehr. «Die Nachfrage für kalte Getränke und Glaces ist in den letzten Tagen eindeutig gewachsen», sagt Migros-Sprecher Patrick Stöpper. Ganz oben in der Hitliste der Hitzekunden rangieren Mineralwasser, aromatisiertes Wasser sowie Eistee.