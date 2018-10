Die Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens war chancenlos. Vor zwei Jahren wurde sie in Form einer Volksinitiative an das Schweizer Stimmvolk herangetragen. Mehr als drei Viertel sagten Nein zu diesem Modell, obwohl es doch nahezu perfekt in die Welt der Zukunft zu passen scheint.

Doch offensichtlich definieren sich die meisten Menschen in der Schweiz noch immer stark über ihren Beruf. Geldverdienen, ohne eine bezahlte Arbeit dafür zu leisten, ist deshalb für viele eine fremde Vorstellung.

Doch die Roboter nehmen auf die Liebe der Menschen zu ihrer Arbeit keine Rücksicht. Die Beratungsfirma McKinsey prophezeit, dass in der Schweiz in den nächsten 15 Jahren bis zu 1,2 Millionen Jobs der Digitalisierung zum Opfer fallen. Zwar soll die Entwicklung der Arbeitswelt auch viele neue Arbeitsplätze schaffen.

McKinsey spricht von bis zu 800'000. Aber was macht ein Verkäufer, der seine Stelle verliert, weil sein Laden im Wettbewerb mit den Online-Händlern nicht mehr bestehen kann? Für eine Karriere als IT-Projektleiter oder Softwareingenieur fehlt ihm das Wissen. Für einen Job als Hilfskraft im Gesundheitswesen, wo die Nachfrage nach Arbeit stark zunehmen wird, mangelt es ihm vielleicht an der Motivation.