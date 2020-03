Spanische Börsenaufsicht CNMV genehmigt SIX-Kaufangebot für BME

Am Dienstag hatte bereits die Regierung des Landes den Plänen zugestimmt, die Genehmigung der Wettbewerbsbehörde liegt seit Februar vor. Das letzte Wort haben nun die Aktionäre der Bolsas y Mercados Españoles.

Die spanische Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) habe das Barübernahmeangebot für BME genehmigt, wie die Börsenbetreiberin am Donnerstag mitteilt. Die SIX bietet 33,40 Euro pro BME-Aktie in bar, was einem Gesamtwert von 2,79 Milliarden Euro entspricht.

Die Annahmefrist für das Angebot läuft vom 30. März bis 11. Mai, entsprechend der von der CNMV gesetzten Frist von 43 Kalendertagen ab dem Tag nach der Veröffentlichung der ersten Ankündigung. Als Ziel wurde von der SIX eine Andienungsquote von mindestens 50 Prozent plus einer Aktie gesetzt.

Das Gebot wurde bereits im November abgegeben, wobei der ursprüngliche Übernahmepreis um die Dividendenausschüttungen der BME angepasst wurden.