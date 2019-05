Rechnet man die Teuerung hinzu, schwinden bei der Grossbank die Spargelder dahin. Sie verlieren Jahr für Jahr an Wert. Diese Nullkommanull wurde weitherum empört als Tabubruch wahrgenommen. Doch diese Zahl veranschaulicht nur, dass die Schweiz ökonomisch verdrehte Zeiten durchlebt. Die Nullkommanull der UBS steht für eine simple Botschaft. Lieber Sparer, du magst denken, Sparen sei auch heute noch eine Tugend. Und du hättest Anspruch, dafür einen Zins zu erhalten. Das war einmal. Wir sind nicht länger bereit, diese Illusion aufrechtzuerhalten. Heute leben wir mit einer Schwemme an billigem Geld. Schau bitte selber, wie du dein Geld vermehrst. Wir haben zu viel davon, um es sinnvoll investieren zu können.

Zugegeben, eine Schwemme von billigem Geld war nicht allein verantwortlich für die Nullkommanull. Die UBS zieht es ohnehin zu vermögenden Kunden hin. Kleinsparern verlangt sie mehr ab als manch andere Bank. Doch auch die Konkurrenz bewegt sich zur Nullkommanull. Denn selbst Staatsanleihen werfen nur negative Zinsen ab. Die Investoren betteln geradezu, dass der Bund ihnen ihr Geld abnimmt. Selbst negative Zinsen auf Spargeldern sind heute nicht mehr ausgeschlossen.

Von der Öffentlichkeit wurde die Nullkommanull als Affront wahrgenommen: Da kassiert Ermotti zuletzt 14 Millionen Franken, die Sparer bekommen nichts! Und kurz zuvor hatte die UBS klammheimlich eine Gebühr von 2 Franken für das Abheben von Geld eingeführt. Zudem rührt die Empörung aus einer Erwartung her, die sich in den letzten Jahrzehnten herausgebildet hat: Sparen wurde mit Zins belohnt. Wohin das Ersparte floss, wer da was damit anstellte – das war belanglos. Das Geld hatte verzinst zu werden oder zumindest zurückbezahlt.

Sparen wird sogar moralisch überhöht als Tugend. Schuldenmachen wird herabgesetzt. Das ist im Deutschen sprachlich verankert. Ob es sich um Geld oder Moral dreht, in beiden Fällen wird das Wort «Schuld» verwendet. Im Englischen wird dagegen «Debt» von «Guilt» unterschieden. Diese moralische Deutung war schon immer abstrus. Sparen und Schuldenmachen gehören zusammen. Kein Müller kann tugendhaft sparen, ohne dass ein Meier sich verschuldet. Nur wenn ein Meier mit dem Gesparten arbeitet, es investiert in Ideen oder Maschinen, kann sich das Geld vermehren. Nur dann kann darauf ein Zins bezahlt werden.

Empörung über die Nullkommanull ist verfehlt. Ermotti muss schauen, wie viel Geld er vernünftig anlegen kann. Je nachdem gibt er Sparern mehr oder weniger Zins. Natürlich könnte er mehr versprechen, mit dem Geld ehrgeizige Ziele verfolgen und so die höheren Zinsen zahlen. Ein paar Jahre lang ginge das wohl gut. Das letzte Mal endete es bekanntlich mit einer Staatsrettung. Der damalige UBS-Chef hatte in den USA überaus ehrgeizige Pläne verfolgt. Wohin also mit dem vielen Geld? Diese Frage könnte die Schweiz noch lange beschäftigen, wie das Beispiel Japan zeigt (siehe Grafik). Die Banken haben das Geld bislang vor allem in Hypotheken fliessen lassen. Viele private Haushalte haben die Zeichen erkannt. Aus Sparern wurden Hypothekarschuldner. Das gesamte Volumen hat sich in 15 Jahren verdoppelt. Mittlerweile sind es 1 000 Milliarden Franken. Gemessen an der Wirtschaftsleistung ist die Schweiz weltweit das Land mit der höchsten Verschuldung der privaten Haushalte.