In einem Schneideraum von Schweizer Radio und Fernsehen SRF in Zürich Leutschenbach posiert die neue Direktorin für den Fotografen. Nathalie Wappler tut es locker und unaufgeregt. Das Interview findet in ihrem Büro im elften Stockwerk des Fernsehturms statt. Sie hat dort vor sechs Wochen den Raum von ihrem Vorgänger Ruedi Matter übernommen. Wappler spricht Ostschweizer Dialekt mit leichtem hochdeutschem Einschlag. Das Schweizer Radio und Fernsehen SRF zieht von Bern nach Zürich, Leutschenbach wird stark ausgebaut. Bleiben die Regionen auf der Strecke? Nathalie Wappler: Nein. Wir sind stark in den Regionen verankert und es ist wichtig, dass in den Regionen guter Journalismus stattfindet. Wir tragen zur Medienvielfalt bei. Ihnen ist also bewusst, dass Ihr Publikum nicht nur in Zürich sitzt. Als Thurgauerin aus Kreuzlingen bin ich mir dessen sehr bewusst. Die Schweiz besteht auch nicht nur aus den Städten Zürich, Basel, Bern. Die meisten Menschen leben nicht dort. Wie lässt sich der Kreuzlinger Blick im Fernsehmoloch Leutschenbach bewahren? Ich erfahre Leutschenbach nicht so, aber meinen Kreuzlinger Blick habe ich mir bewahrt. Die Herkunft prägt. Meine Familie stammt aus Kreuzlingen und ich bin häufig dort. Da erlebe ich, wie die Leute leben, was sie interessiert. Ich lese, wann immer es geht, auch die regiona- len Zeitungen. Medialer Föderalismus ist wichtig, deshalb sind auch Lokalradios wichtig. Diese Medien erfüllen auch eine Orientierungsfunktion: Was läuft vor Ort? Was geht im Gemeinderat? Was haben Sie vor in den Regionen? Zum einen können wir im Zusammenhang mit einem Teilumzug der Radioinformation von Bern nach Zürich die regionale Berichterstattung stärken – mit mehr Korrespondentinnen und Korrespondenten in unseren Regionalredaktionen. Ein zweiter Aspekt: Auf dem Campus Leutschenbach entstehen mit dem neuen Newsroom und mit der neuen Radiohall neue Arbeitsumgebungen. Diese begünstigen die mobile Arbeit von unterwegs, auch direkt aus den Regionen.

So viele Möglichkeiten, ein regional differenziertes Programm auszustrahlen, hat SRF heute nicht. Unsere Regionaljournale sind sehr stark verankert. Online gibt es aber sicher noch Möglichkeiten, die wir stärker nutzen können. Die zeitunabhängige Nutzung wird immer wichtiger. Wenn wir diesbezüglich noch mehr über unsere Nutzer wissen, werden wir sie auch noch besser bedienen können. In den Köpfen ist hängen geblieben: SRF zieht sich aus Bern zurück. Der geplante Teilumzug der Radioinformation ist kein Rückzug aus Bern. Im Gegenteil, Bern bleibt ein zentraler Standort für uns, und er soll neu profiliert werden, als Kompetenzzentrum Inland. Auch das «Regionaljournal Bern/Freiburg/Wallis» bleibt dort, wie auch das Medienzentrum Bundeshaus. Aber wir sind in der Situation, dass wir 100 Millionen Franken einsparen müssen. Das ist richtig viel Geld. In den Regionen sparen will ich nicht. Wenn ich nun mit dem Teilumzug von Bern Immobilienkosten sparen kann und dafür die Vielfalt der Berichterstattung aus den Regionen aufrechterhalten kann, ist dies für mich ein Entscheidungsgrund für den Umzug.

In Basel wird bald ein neues Studio für die konvergente Kulturabteilung in Betrieb genommen. Welche Bedeutung hat der neue Studiobetrieb? In Basel bündeln wir die Kompetenz in Kultur und Wissenschaft. Dass wir gleichzeitig auch Basel als regionalen Standort stärken, ist uns wichtig. Wem fühlen Sie sich verpflichtet: dem politischen Auftrag? Dem Gebührenzahler? Den Mitarbeitern? Der Bilanz? Oder der Quote? Im Zentrum stehen die Menschen, die unser Angebot nutzen. Wir sind dem Publikum verpflichtet, das mit der Billag-Abstimmung ein grosses Bekenntnis zu unserem Angebot abgegeben hat. Für uns ist das schön, aber auch eine Verpflichtung: Die Leute lassen sich gerne von uns durch den Tag begleiten.

Kulturfrau Nathalie Wappler pendelt beruflich wie privat zwischen zwei Welten, zwischen der Schweiz und Deutschland. In Kreuzlingen aufgewachsen, hat sie in Konstanz studiert. Ihre Fernsehkarriere startete sie als Redaktorin bei der «Kulturzeit» (3sat). Weitere Stationen waren die Talkshow «Joachim Gauck» (ARD), «aspekte» und «Maybrit Illner» (beide ZDF). Bei SRF war Wappler für die Kultursendungen «Kulturplatz» und «Sternstunde» tätig. Ab 2009 war Wappler Projektmanagerin im Rahmen des Konvergenzprozesses. Sie hat in dieser Zeit Projekte angestossen, die nun realisiert werden. Als SRF-Direktorin, die sie seit sechs Woche ist, kann sie damit ernten, was sie selbst mit angesät hat.

Was motiviert Sie? Die Arbeit am Programm oder die Führung dieses komplexen Veränderungsprozesses? Mich motiviert beides. Das Programm steht sehr gut da. Wir haben 32 Prozent Marktanteil beim Fernsehen und erreichen mit den Radiosendern 60 Prozent der Radiohörerinnen und -hörer dieses Landes. Ich habe derzeit keine Veranlassung, meinen Mitarbeitern zu sagen, wir hätten konkrete programmliche Baustellen, die wir rasch beheben müssten. Aber: In zwei Jahren wird SRF ein ganz anderes, ein neues Unternehmen sein. Mit dem konvergenten Kulturstudio in Basel, dem Newsroom am Leutschenbach, dem Teilumzug von Bern sowie der Integration des Produktionszentrums tpc. Insgesamt bewegen sich in den nächsten Jahren rund 1000 Leute in neue Arbeitszusammenhänge. Die Führung dieses komplexen Veränderungsprozesses ist sehr spannend. Mit welchem Führungsverständnis gehen Sie Ihre Aufgabe als SRF-Direktorin an? Ich vertrete einen partizipativen Stil. Je komplexer ein Projekt ist, desto mehr Kriterien müssen berücksichtigt werden. Um die Arbeit gut machen zu können, braucht es zwar eine starke Vision, aber ebenso die Stimmen der Mitarbeitenden. Deshalb habe ich auch meine Arbeit damit angefangen, dass ich alle Standorte besuche, um zuzuhören, welche Ideen die Kollegen haben. Ich wollte hören, was gut läuft und wo es vielleicht harzt. Sind Sie damit schon durch? Noch nicht, aber ich bin auch erst seit sechs Wochen im Amt. In Bern und in Basel war ich, jetzt folgen die Regionalstudios. Bevor Sie nach Deutschland gingen, wurden Sie als «Fallbeil» von SRF bezeichnet, das unzimperlich auch unpopuläre Entscheide treffe. Hat sich Ihr Führungsstil gewandelt? Bei einem Mann würde man sagen, er sei entscheidungsstark und durchsetzungsfähig. Frauen werden in solchen Fällen als kalt beschrieben, was zeigt, dass Frauen in Führungspositionen noch nicht überall selbstverständlich sind.

Miriam Meckel, Herausgeberin der «Wirtschaftswoche», die Sie gut kennen, setzt sich für eine Frauenquote in den Medien ein. Wie stehen Sie dazu? Wichtig ist, dass Frauen in Führungspositionen stark vertreten sind. Bei uns in der Geschäftsleitung sind immerhin drei von neun Positionen von Frauen besetzt. Was es braucht, ist das Verständnis, dass Frauenförderung sehr früh einsetzen muss. Es hilft nicht, zu sagen, es gebe zu wenig Frauen in Führungspositionen, wenn wir sie nicht zuvor aufgebaut haben. Und Sie machen dies? Wir haben die Initiative «Idée femme» gestartet und planen eine entsprechende Veranstaltung. Innerhalb der SRG gründeten wir ein Netzwerk, starteten eine Umfrage und bildeten Fokusgruppen, um herauszufinden, wie unsere Unternehmenskultur diesbezüglich wahrgenommen wird. Es geht dabei nicht allein um Frauenförderung. Diversität auf Redaktionen ist ein ganz wichtiges Thema. Teams sind einfach besser, wenn sie gemischt sind. Da geht es auch um Migrationshintergrund, um Bildungshintergrund. Wir haben den Auftrag, die Gesellschaft abzubilden. Haben Sie Ihr Team schon zusammengestellt? Ich bin in einer neuen Rolle zurückgekommen und nehme mir die Zeit, die Zusammensetzung anzuschauen.

Mit welcher Zeitperspektive? Entscheidungen müssen gut durchdacht sein. Und diese Zeit nehme ich mir. Sie sagten, im Programm gebe es keine Baustellen. «Glanz & Gloria» wird aber gründlich umgebaut. «G&G» hat sich schon seit längerer Zeit stark verändert, weg vom Cüpli-, hin zu einem Gesellschaftsmagazin. Die Entscheidung des Umbaus ist noch vor meinem Amtsantritt gefallen. Ich bin ein grosser Fan dieser Sendung. Sie hat eine wichtige Funktion, indem sie zeigt, was wo los ist, auch in den Regionen. Mit der verlängerten Sendezeit ist auch mehr Raum dafür da. Die «Arena» als weiteres Stichwort: Ist die Wahl von Sandro Brotz als Moderator auch Programm? Die «Arena» ist immer stark vom Moderator geprägt und deshalb bin ich gespannt, was Sandro Brotz daraus machen wird. Er ist eine sehr gute Besetzung, und die Sendung wird sich mit ihm verändern. «Arena» oder «Literaturclub» werden zu späten Sendezeiten ausgestrahlt. Ist die Primetime für die Unterhaltung reserviert? Ich muss hier eine Lanze für die Unterhaltung brechen. Die Kolleginnen und Kollegen machen einen sehr guten Job. Um auf die Frage zurückzukommen: Viele unserer Sendungen werden immer stärker zeitversetzt genutzt, was heisst, dass es nicht mehr so wichtig ist, wann sie im Programm stehen. Die Frage ist, ob wir die Sendungen online gut genug anbieten, damit sie dort gefunden werden.