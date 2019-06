Der Auftragswert beläuft sich auf rund 100 Millionen Euro, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag hiess. Die Züge sind für den Einsatz im Netz Regio-S-Bahn Bremen/Niedersachsen vorgesehen. Ab Dezember 2022 werde Transdev damit eine Flotte von insgesamt 118 Flirt-Zügen in unterschiedlichen Konfigurationen und Ausstattungen in Deutschland betreiben.