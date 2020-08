Stadler steckt wegen Corona im Abnahmestau +++ Aufträge wie noch nie, doch Rentabilität liegt am Boden +++ Peter Spuhler bleibt vorläufig auch Konzernchef

Andere Firmen wären froh, ginge es ihnen wie Stadler. Trotz Corona hat Stadler im ersten Halbjahr 2020 keinen Nachfrageeinbruch erlitten, und es seien keine laufenden Aufträge storniert worden, sagt Patron Peter Spuhler.

Es gingen im Gegenteil neue Aufträge im Wert von 3,1 Milliarden Franken ein - ein Plus von gut einem Drittel gegenüber der Vorjahresperiode -, wovon 1,2 Milliarden auf das Geschäft mit Service und Komponenten entfallen. Dieses auszubauen, ist ein strategisches Ziel Stadlers, denn es wirft höhere Margen ab als der Bau von Rollmaterial, und es dient der langfristigen Kundenbindung.

Bestellungen für mehrere Jahre in den Büchern

Mit diesem relativ hohen Auftragseingang ist der Auftragsbestand Stadlers gegenüber Ende 2019 um weitere 12 Prozent gestiegen, von 15 Milliarden auf rekordhohe 16,8 Milliarden Franken.

Davon entfällt knapp ein Viertel auf Service und Komponenten, dessen Anteil seit mehreren Jahren kontinuierlich zunimmt. Die Serviceverträge haben Laufzeiten von teils bis zu 30 Jahren.

Corona hat den Betrieb gestört

Doch mit diesen vielen Aufträgen ist auch ein Problem verbunden. Corona hat die Lieferketten gestört und zu Reisebeschränkungen geführt. Unterbrüche der Lieferketten hatten zur Folge, dass Stadler bei der Fertigung des Rollmaterials da und dort weniger rasch vorangekommen ist. So hatten laut Spuhler beispielsweise die Zulieferer in Norditalien im Frühling während zehn Wochen geschlossen. Spuhler erwähnt auch einen Schweizer Unterlieferanten, der seit drei Monaten nicht mehr arbeitet.

Insgesamt waren von den 148 laufenden Aufträgen im Volumen von gut drei Milliarden Franken deren 20 von Verzögerungen in der Zulieferindustrie betroffen, wie Spuhler sagt. Stadler selber musste sein spanisches Werk in Valencia auf Geheiss der Behörden für drei Wochen stilllegen, und im US-Werk in Salt Lake City musste man coronabedingt die Produktionskapazität massiv reduzieren.

Fertige Fahrzeuge auf Halde und ausgedünnte Fahrpläne

Hinzu kommt, dass es auch bei fertigen Fahrzeugen zu Verzögerungen gekommen ist. Wegen Reisebeschränkungen für Mitarbeitende und Kunden konnten und können Fahrzeuge erst verspätet abgenommen, zertifiziert und zugelassen werden. Solange dies aussteht, verbucht Stadler auf diesen Produkten auch keinen Umsatz.

Im Geschäft mit Service und Komponenten sind die Umsätze zwar gestiegen, aber weniger kräftig als erwartet. Dies weil viele Bahngesellschaften ihre Fahrpläne wegen Corona ausgedünnt haben. Das betraf laut Spuhler vor allem Privatbahnen in Deutschland, die keinen Versorgungsauftrag haben und ihre Flotten auf bis zu 10 Prozent ihrer normalen Transportkapazität herunterfuhren. Und weil Stadler gerade mit solchen Bahnen oft für den Service pro gefahrenen Kilometer bezahlt wird, hat dies entsprechend die Einnahmen reduziert. Weniger Fahrten bedeuten ausserdem weniger Reparaturen und Ersatzteile.