Dies geht aus Daten des Analysehauses Adobe Analytics hervor. Bis 20 Uhr Ortszeit an der US-Ostküste summierten sich die Umsätze demnach bereits auf 3,54 Milliarden Dollar. Adobe rechnet bis zum Ende des Tages mit einem Rekord von insgesamt fünf Milliarden Dollar. Am Thanksgiving-Feiertag hatten US-Konsumenten am Donnerstag bereits 2,87 Milliarden Dollar online ausgegeben.

Das Weihnachtsgeschäft entscheidet in der Regel über Wohl und Wehe der Einzelhändler. Es steht für bis zu 40 Prozent ihres Jahresumsatzes.