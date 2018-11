Die US-Regierung zielt dabei auf den bedeutendsten Wirtschaftszweig des Landes und will iranische Erdölexporte so weit als möglich unterbinden. Bereits die Ankündigung hat in den vergangenen Wochen ihre angedachte Wirkung nicht verfehlt. Aus Angst, es sich mit den USA zu verscherzen, haben sich viele Importländer nach alternativen Beschaffungsmöglichkeiten umgesehen.

«Obwohl die US-Sanktionen gegenüber dem Iran erst heute in Kraft treten, sind Irans Rohöl-Exporte bereits stark zurückgegangen – seit April um etwa 900 000 Fass pro Tag», sagt UBS-Analyst Giovanni Staunovo. Dies hatte unweigerlich auch Einfluss auf den Benzinpreis in der Schweiz. Anfang Oktober kostete ein Fass der Sorte Brent wieder knapp 85 Dollar – so viel wie seit vier Jahren nicht mehr.