Wer sich für den kommenden Winter neue Ski zulegen will, der hat die Qual der Wahl. Im Sportgeschäft stehen sie aufgereiht: Völkl, Head, Salomon, Atomic – oder Stöckli. Die gleichnamige Firma ist sozusagen der «letzte Mohikaner». Stöckli hat als einziger grosser Schweizer Skihersteller überlebt. Gut 55'000 Paar Ski stellt Stöckli pro Jahr her. Nach einem Ausbau der Produktion in Malters 2017 will Stöckli das Volumen weiter nach oben schrauben. Die Kapazität liegt aktuell bei 65'000 Ski pro Jahr.

Dabei ist die Zahl der insgesamt in der Schweiz verkauften Ski in den letzten Jahrzehnten stark zurückgegangen. Der Konkurrenzkampf im Skigeschäft ist aufgrund des schrumpfenden Marktes hoch. Mit einem Marktanteil von rund 14 Prozent liegt Stöckli knapp hinter den ausländischen Playern Head, Atomic und Rossignol. Der Wettbewerb – so scheint es – spielt. Die Wettbewerbskommission Weko sieht dies allerdings anders. Im Oktober gab sie bekannt, dass sie eine Untersuchung gegen Stöckli eingeleitet hat. Der Hauptvorwurf: Der Skihersteller soll den Händlern vorgegeben haben, zu welchem Preis sie die Stöckli-Ski verkaufen dürfen. Geprüft wird zudem, ob Stöckli den Online-Handel verboten und Querlieferungen zwischen den Händlern verhindert haben soll.