Für Geka wird ein neues Fertigungsgebäude gebaut. Das bisherige Areal wird dadurch fast verdoppelt. Die Bauarbeiten beginnen noch in diesem Jahr und werden voraussichtlich Ende 2018 abgeschlossen sein. Durch die Vergrösserung werden mittelfristig mehr als 1000 Mitarbeitende bei der Geka in Deutschland arbeiten, schreibt Sulzer in einer Mitteilung am Montag.

Geka gehört seit knapp einem Jahr zum Konzern. Mit dem 260-Millionen-Euro-Zukauf hatte Sulzer seine Position im Kosmetikmarkt verstärkt. Die rund 900 Mitarbeitenden wurden übernommen. Geka stellt Applikatoren, Verpackungssysteme und Bürsten her für den Gesundheitsmarkt, aber auch für Kosmetikprodukte wie etwa Mascara, Nagellack und Lipgloss.