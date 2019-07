Dass unsere Industrie – und ich meine jetzt nicht nur die Swatch Group - innovative und hochwertige Produkte herstellt, die, auch aufgrund ihrer Herkunft, hohes Vertrauen geniessen. Wir sind oft teurer. Und der starke Franken wirkt bremsend, wie ein Zoll. Trotzdem sind wir erfolgreich. Erfolgreicher als viele Exportfirmen in Frankreich oder Italien, die vollen Marktzugang ohne Hemmnisse geniessen Warum verkaufen sich italienische Autos schlecht in Frankreich oder Deutschland oder französische Autos schlecht in Italien und Deutschland, obwohl sie doch freien Marktzugang in Europa haben? Weil Sie den Konsumenten nicht überzeugen.

Schauen Sie unser Land doch an: Unser demokratisches System, unseren Föderalismus, fast keine Berufspolitiker, Gewerkschaften die nicht ideologisch verseucht sind, unseren Pragmatismus, und das Bewusstsein, dass Kompromisse gut sind und wir sind dazu auch noch bescheiden. Wie viele Länder können dies von sich behaupten, vor allem auch in Europa.

Was macht Sie so zuversichtlich?

Manager, Verbände, Politiker und auch Journalisten sehen immer zuerst die Risiken. Das ist immer ein gutes Alibi um keine Verantwortung für eigenes Tun zu übernehmen. Unternehmer sehen Chancen und versuchen das Beste daraus zu machen, auch wenn sie manchmal scheitern. Natürlich macht mir auf dieser Welt vieles Sorgen vor allem ausgehend von dem ungehemmt daherkommenden Kapitalismus amerikanischer Prägung. Die Börse, der kurzfristige Profit ist, was alleine zählt und alles dominiert und vergiftet. Aber was die Schweiz betrifft, da bin ich absolut zuversichtlich ... mit oder ohne Rahmenabkommen.

Nick Hayek: Wir haben nicht nur in Gebäude investiert, sondern in das, was darin lebt: Unser Swatch-Team arbeitet gern in diesem Haus. Hier entstehen neue Ideen für die Swatch, die nun zum ersten Mal ein eigenes Hauptquartier hat, das den Geist der Marke Swatch widerspiegelt. Und, ja: Investieren in der Schweiz - das lohnt sich! Die Geschichte der Uhrenindustrie zeigt, dass sie immer dann Probleme bekam, wenn sie in ihrem eigenen Land nicht mehr investiert hat.

Im T-Shirt und mit einem Tischtennis-Schläger in der Hand kommt Nick Hayek den Journalisten in der Empfangshalle des neuen Swatch-Sitzes in Biel entgegen. 150 Millionen Franken investierte der Uhrenkonzern in diese drachenartige Holzkonstruktion, die zur neuen Heimat werden soll Swatch – und für die Mitarbeiter. Darum wohl auch der Tischtennis-Tisch. Bevor er sich interviewen lässt, gibt uns Hayek eine Betriebsführung.

Sie gelten als China-Fan und Amerika-Skeptiker. Haben Sie kein Verständnis dafür, dass Donald Trump die Exporte aus China eindämmen will?

Es geht nicht um Trump. Der ist sogar manchmal irgendwie erfrischend, weil er authentisch ist: ein typischer New Yorker Immobilienhändler halt. Er folgt seinen Instinkten mehr als dem Intellekt und seinen Beratern. Darum bleibt ihm seine Basis treu und verzeiht alle Widersprüche und Fehler. Nobody is perfect. Mich stört an Amerika etwas Grundsätzliches.

Was denn?

Dass sich Amerika imperialistisch verhält. Es zwingt der Welt seine Moral auf – und sein kurzfristiges Denken, das vor allem vom Dollar, den Profit und damit der Börse gelenkt wird. Money, Money, Money! Das offizielle Amerika, nicht die Amerikaner, wollen aller Welt sagen was richtig und falsch, gut und böse ist. China ist anders und das gefällt mir und ist eine Chance für die Welt.

Auch China betreibt Machtpolitik!

Sie sind auch eine Macht mit ihren 1.3 Mrd. Einwohnern. Aber China will niemandem seine Philosophie aufzwingen. Die USA und auch Europa haben China benutzt als billige Werkbank und auch als phänomenalen Absatzmarkt. All die Superfirmen in den USA haben Jahrzehntelang riesige Profite mit diesem Business-Modell gemacht und damit der Wall Street gefallen ... auf Kosten der industriellen Basis in den USA und der Mittelklasse. Sie haben China den Schlüssel zur Wirtschaftsmacht in die Hand gegeben und jetzt auf einmal machen die Chinesen bessere Produkte als viele etablierte Industrien in der Alten Welt.

Trump will das ändern.

Aber genau die Mentalität, die eben leider auch Trump verkörpert - schneller Reichtum, kurzfristige Gewinne, Wall Street über alles lässt dem amerikanischen Mittelstand langfristig wenig Chancen. China aber hat durch eine kluge Politik erreicht, dass eine breite Mittelschicht entstanden ist. Inzwischen verdient man dort recht hohe Löhne, sodass sich China immer weniger als die billige Werkbank der Welt positionieren kann und will. Der Weg ist klar für China. Eigene hochwertige Produkte entwickeln, herstellen und auch unter eigenen Marken weltweit vertreiben und mit so einem grossen Heimmarkt sind sie super konkurrenzfähig auch im Export.

Ist es nicht unheimlich, wie China mit seiner neuen Seidenstrasse viele Länder Asiens, Afrikas und auch Europas unter seinen Einfluss bringen will?

Unheimlich? Mir sind all die Hedgefonds unheimlicher. Wer investiert denn sonst in all den Ländern? Sogar in der Schweiz finden Sie kaum hiesige Investoren, um zum Beispiel in Hotels zu investieren. Es gibt viele Unternehmer in China, die langfristig denken und auch mit dem Bauchgefühl investieren und nicht nur mit Kalkül. Sie handeln und denken oft langfristiger und suchen nicht das schnelle Geld.

Und dass die Chinesen in halb Afrika Häfen, Strassen und Eisenbahnen bauen, stört Sie nicht?

Nein. Die Kritik vor allem der Europäer, aber auch der Schweizer ist heuchlerisch. Wer hat denn zur Zeit des Kolonialismus die Bodenschätze Afrikas und anderer Länder geplündert – aber nichts als Korruption hinterlassen.

China ist eine Diktatur. Es kann nicht in unserem Interesse sein, wenn dieses autoritäre System weltweit auf dem Vormarsch ist.

Was tun denn wir Europäer mit den afrikanischen Bootsflüchtlingen, die vor der Armut flüchten? Wir lassen sie im Mittelmeer ertrinken. Die Chinesen aber bauen in Afrika Strassen, Spitäler, Strom- und Schienennetze – davon haben die Armen etwas. Erklären Sie einem Afrikaner, der kein Wasser, keinen Strom und keine Medikamente hat, warum er die chinesischen Investitionen ablehnen sollte, weil sie von einem bösen autoritären Land kommen – und stattdessen doch, bitte schön, auf Almosen aus dem demokratischen Europa warten soll. Heuchlerischer geht’s nicht!

Woher rührt Ihr Verständnis für China?

Ja, ich mag die Chinesen und auch China. Ich war vielleicht 60 oder 70 Mal in China und habe nie eine arrogante Person getroffen, sondern nur neugierige Menschen. Unser Unternehmen war ein Pionier in China, mein Vater baute schon 1984 ein Stahlwerk. Es ist eine enorme Leistung, wie China und die Chinesen sich seither entwickelt haben und hunderte Millionen von Menschen aus der Armut geholt haben. Selbstverständlich gibt es noch viel zu tun, aber bei 1,3 Milliarden Menschen können Sie nicht einfach die Demokratie per Knopfdruck einführen und ehrlich gesagt geht es den Menschen sicher besser als in der Demokratie Indien oder Brasilien ... auch was ihre Rechte anbetrifft.

Ist das angesichts von Umerziehungslagern und totaler Überwachung keine Verharmlosung?

Von welchem Staat sprechen Sie? Von den USA? Erinnern Sie sich an das Lager in Guantanamo? Und an die Methoden der CIA oder NSA, die Firmen zwingen, Daten über Bürger herauszurücken aus Gründen der nationalen Sicherheit? An den Datenskandal bei Facebook? Ich verharmlose Probleme in China nicht. Die gibt es und müssen und werden gelöst werden. Aber warum versuchen wir, krampfhaft uns moralisch besserstellen zu wollen? Viele Katastrophen auf der Welt haben ihren Ursprung bei uns in der Alten Welt.

Chinesische Konzerne kaufen weltweit Unternehmen auf. Hat bei Ihnen jemand angeklopft?

Bei der Swatch Group klopfen viele an, aber um mit uns zusammenzuarbeiten, nicht um uns zu kaufen. Jack Ma von Alibaba, Geely, JD ...

Warum war Jack Ma bei Ihnen?

Es gibt viele Berührungspunkte. Einer ist, dass Alibaba auch Partner der Olympischen Spiele ist wie Omega. Wir arbeiten hier verstärkt zusammen.

Welche Folgen haben aufstrebende Unternehmen wie Alibaba oder Huawei für den Westen?

Positiv und bereichernd. Wollen wir nur von amerikanischen Börsenmonsterfirmen dominiert werden? Ich hoffe, das weckt auch Europa auf, hier mehr zu machen.

Der Ständerat will die hiesigen Unternehmen vor chinesischen Investitionen schützen und beschloss eine Investitionskontrolle. Was halten Sie davon?

So ein Quatsch. Nach der gleichen Logik müsste die Politik, wenn schon, zuerst gegen Hedgefonds vorgehen. Ich habe mehr Vertrauen in einen chinesischen Unternehmer als in einen amerikanischen oder europäischen Hedgefonds, diese Heuschrecken, die so viele Unternehmen ausgenommen und zerschlagen haben. Und vergessen wir nicht, da gab es einen Werner K. Rey und Bally und auch die Swissair haben wir selber in den Sand gesetzt, ohne Beteiligung von Ausländern. Wenn sich die Politiker wirklich verdient machen wollen für unsere Firmen, dann kämpfen sie mit uns gegen den massiv überbewerteten Schweizer Franken.

Wir stehen in einem Wahljahr. Welche Partei wählt eigentlich der Bürger Nick Hayek?

Keine. Es gibt in jeder Partei interessante Leute. Ich mag zum Beispiel Frau Amherd, aber deswegen wähle ich nicht CVP.

Sie gehen nicht abstimmen?

An Sachabstimmungen und Initiativen nehme ich immer teil ... aber an Parteiwahlen nie. Ich bin und bleibe Pirat.

Gefällt Ihnen, dass die FDP jetzt auf Klimaschutz setzt?

Ob es mir gefällt oder nicht spielt keine Rolle. Der Zustand unseres Planeten geht uns alle etwas an. Mein Vater hat schon vor über zwanzig Jahren mit seinem Swatchauto versucht die Gewohnheiten der Menschen in der Mobilität zu ändern hin zum kleinen Hybridauto. Ein innovatives Produkt mit einer positiven Botschaft. Angstszenarien mit Weltuntergangsstimmung hilft uns nicht weiter.

Tut die FDP das Falsche?

Parteipolitik interessiert mich nicht und die Parteieliten, egal welcher Partei, erreichen mich mit ihren Argumenten sowieso nicht, weil ich da keine Authentizität, Leidenschaft spüre...ganz im Gegensatz zu vielen Gewerkschaftern.

Wie das?

Die Schweizer Gewerkschafter, die ich kenne, sind sehr pragmatisch und wenig dogmatisch. Ich nehme ihnen ab, dass sie im Interesse der Arbeiter agieren, auch wenn ich nicht mit allem einig bin, was sie wollen. Auch echte Unternehmer sorgen sich um das Wohl ihrer Arbeiter und deren Familien. Sonst könnten wir keine guten Produkte herstellen und das anerkennen auch die Gewerkschaften.

Wirklich? Sie haben einen hohen Lohn und ein Milliardenvermögen.

Das stimmt, aber das ganze Vermögen steckt in den Aktien unseres Unternehmens, nicht in Yachten und Villen. Und die Aktien hält unsere Familie nicht, um damit zu spekulieren. Meine Eltern stammen aus normalen Verhältnissen, wir sind in einem Mietshaus aufgewachsen und ich werde nach dem Interview auf die Bieler Poststelle gehen, in die Kolonne stehen, um meine monatlichen Rechnungen zu bezahlen, wie jeder andere auch und das ist gut so.