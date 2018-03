Über das Glanzresultat freut man sich auch in Frankfurt, wohin der Swiss-Gewinn in die Bilanz der Lufthansa-Gruppe fliesst. Der Kranich-Konzern konnte denn auch einen Rekordgewinn von rund 3 Milliarden Euro vermelden. Knapp ein Fünftel stammt von der Swiss.

Die Flottenerneuerung, die noch von Klührs Vorgänger Harry Hohmeister eingeleitet wurde, trägt nun Früchte. Auf der Langstrecke sind die deutlich grösseren, aber auch effizienteren Boeing-777-Maschinen dazugekommen.

Und bei der Kurz- und Mittelstrecke sind die problemanfälligen Jumbolinos durch die ebenfalls grösseren C-Series von Hersteller Bombardier ersetzt worden. Diese hätten allerdings schon viel früher eintreffen sollen, weshalb die Swiss vom kanadischen Flugzeugbauer Schadenersatzzahlungen erhielt, wie Klühr betonte. Über die Höhe des Betrags schweigen sich die Parteien aus.

Walliser Plättli für Genf-Flüge

Die zusätzlichen Sitze in den grösseren Maschinen konnte die Swiss gut verkaufen. So wurden zwar insgesamt 4 Prozent weniger Flüge durchgeführt, doch die Auslastung stieg auf 82 Prozent. 2017 habe man auch von guten Rahmenbedingungen profitiert, sagte Klühr vor den Medien. Es habe für einmal keine allzu grosse «exogene Schocks» in der Weltpolitik gegeben, und der Ölpreis sei relativ tief gewesen.

Dabei ist es der Swiss gelungen, den durchschnittlichen Ticket-Verkaufspreis stabil zu halten, nachdem er in den vergangenen Jahren deutlich gesunken war. Und da der Ölpreis eher wieder anziehe, rechne er auch dieses Jahr nicht mit einem massiven Preiszerfall, sagte Klühr.

Zufrieden ist der Deutsche auch mit der Entwicklung in Genf, dem einstigen Sorgenkind. In Basel hat die Swiss den Kampf gegen Platzhirsch Easyjet aufgegeben, doch in der Calvin-Stadt scheint sie nach Anfangsschwierigkeiten ein Konzept gefunden zu haben im Kampf gegen die Billigairline.

Einerseits wurde das Streckennetz angepasst und die C-Series-Flotte eingeführt. Andererseits versucht die Swiss, mit individualisierten Angeboten die Genfer Kundschaft für sich zu gewinnen. Der sogenannte Spartarif Economy Light ohne Verpflegung wird nach einer erfolgreichen Testphase definitiv eingeführt.

Die anderen Economy-Tarife beinhalten weiterhin ein Gratis-Sandwich und Getränke. Und für Kunden, die mehr wollen, bietet die Swiss in Zusammenarbeit mit Globus gehobenere Snacks gegen einen Aufpreis an, wie zum Beispiel Walliser Plättli oder Club Sandwiches.

Nachtruhe ja, aber ...

Für die Kunden, die regelmässig nach London fliegen, plant die Airline eine «Super Fast Lane» für den Gang bis zum Gate, damit man erst 30 Minuten vor Abflug am Flughafen erscheinen muss. Ein Zückerchen, für das wohl insbesondere pendelnde Privatbanker bereit sind, mehr zu bezahlen.

Für seine Verhältnisse etwas lauter wurde Klühr beim Thema Fluglärm. Er akzeptiere die geltende Nachtsperre in Zürich von 23.30 bis 6 Uhr morgens. «Doch jede weitere Restriktion wäre ein enormer Einschnitt für uns», sagte der Franke. Es bestehe die Gefahr, dass der Flughafen Zürich im Wettbewerb zurückfalle. Vor allem die letzte halbe Stunde am Abend, von 23 bis 23.30 Uhr, sei wichtig als Reserve, wenn es aus Wettergründen zu Verspätungen kommt. Fluglärmgegner fordern hingegen ihre Abschaffung. «Sollte diese halbe Stunde wegfallen, wäre die Wirtschaftlichkeit unserer letzten Interkontinentalflüge gefährdet.»