Konkret war der bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) der Lufthansa von plus 52 Millionen Euro im entsprechenden Vorjahreszeitraum auf minus 336 Millionen Euro gefallen, wie das Unternehmen am Montagabend mitteilte. Das Ergebnis sei unter anderem durch um 202 Millionen Euro gestiegene Treibstoffkosten belastet worden.

Zudem hätten marktweite Überkapazitäten in Europa zu einem hohen Preisdruck geführt, hiess es in der Mitteilung weiter. Gleichzeitig sei das erste Quartal 2018 noch vom Kapazitätsrückgang nach dem Marktaustritt von Air Berlin geprägt gewesen und bilde daher einen starken Vergleichswert.

Für Zukunft optimistisch

Doch schon für das laufende Quartal gibt sich Lufthansa wegen der guten Buchungslage und einer deutlichen Verlangsamung des marktweiten Kapazitätswachstums zuversichtlich.

Nicht erwähnt wird im Communiqué vom Montagabend die Schweizer Lufthansa-Tochter Swiss. Diese sei als Teil der Lufthansa Group "in der Meldung enthalten", sagte eine Swiss-Sprecherin am Dienstag gegenüber AWP. Details zum Geschäft in der Schweiz könne man aber erst im Rahmen der offiziellen Veröffentlichung der Quartalszahlen am 30. April bereitstellen.