Swisscom kriegt für erneute Netz-Panne auf sozialen Medien kräftig Prügel

(mg) Es ist bereits die zweite grössere Swisscom-Panne innerhalb eines Monats. Besonders ärgerlich: In der Nacht auf Mittwoch waren wegen des Netzausfalls zahlreiche Notrufnummern nicht erreichbar. Via Twitter und Social-Media machten die Notrufdienste auf alternative Nummern aufmerksam. Grund für die Ausfälle waren Wartungsarbeiten am Netz.